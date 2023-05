L'Égypte a reporté le paiement de ses importants achats de blé, dans certains cas de plusieurs mois, selon un fonctionnaire du gouvernement et des négociants, alors que le pays est confronté à une pénurie de devises fortes.

L'Égypte est l'un des plus gros importateurs de blé au monde et utilise ces achats pour fabriquer du pain fortement subventionné, un avantage politiquement sensible dont bénéficient des dizaines de millions de personnes.

La plupart des cargaisons à paiement différé ont été expédiées et déchargées sans interruption jusqu'à présent et les réserves de blé de l'État égyptien utilisées pour fabriquer du pain subventionné n'ont pas été affectées.

À la suite de la guerre en Ukraine, l'Égypte dépend désormais principalement de la Russie pour son blé.

Le ministre égyptien de l'approvisionnement a déclaré à Reuters que l'acheteur public de céréales du pays avait reporté l'ouverture de lettres de crédit pour payer les importations de blé afin d'atténuer les pressions financières causées par une pénurie de devises étrangères.

Quatre négociants en céréales ont déclaré à Reuters, sous couvert d'anonymat, que les retards de paiement pour le blé acheté par l'État - considéré comme une denrée prioritaire - étaient sans précédent car ils s'étendaient sur plusieurs mois.

Les négociants, qui ont demandé à ne pas être nommés en raison du caractère sensible de la question, ont déclaré que des problèmes étaient apparus avec des cargaisons arrivées dès décembre dernier et qui devaient être réglées à l'aide de lettres de crédit de 180 jours. En vertu de ces lettres, un fournisseur est généralement payé par sa banque en temps utile, et le gouvernement dispose de 180 jours pour payer la banque du fournisseur.

Mais les négociants ont déclaré que les banques publiques égyptiennes, y compris la Banque Misr, agissant au nom de l'Autorité générale pour les produits d'approvisionnement (GASC), n'ont ouvert ces lettres que des semaines ou des mois après l'expédition. L'un des négociants a déclaré que la semaine dernière, il attendait toujours le paiement d'une livraison effectuée au début de l'année.

Un autre négociant a déclaré que les banques d'État égyptiennes devaient actuellement ouvrir des lettres de crédit pour environ huit cargaisons de blé, tandis qu'un troisième négociant a déclaré que pas moins de 11 cargaisons n'avaient pas été payées. Ces retards n'avaient pas été signalés auparavant. La Banque Misr n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Il n'y a jamais eu autant de retard. Mais le pays n'a jamais été dans cette situation auparavant. C'est tout nouveau pour l'Égypte", a déclaré un troisième négociant.

Le ministre de l'approvisionnement, Ali Moselhy, a reconnu les retards, les imputant à une pénurie de devises étrangères aggravée par les retombées économiques de la guerre en Ukraine et qui a entraîné un ralentissement général des importations.

"Nous ne voulons pas accroître la pression sur la banque centrale. Nous devons donc remercier les fournisseurs pour leur compréhension", a déclaré M. Moselhy à Reuters jeudi.

AUGMENTATION DE LA FACTURE DES SUBVENTIONS

L'Égypte achète chaque année environ cinq millions de tonnes de blé à l'étranger. Le pain subventionné est disponible pour plus de 70 millions de personnes sur une population de 104 millions d'habitants.

Le ministère des finances indique que le financement des subventions alimentaires, principalement du pain, augmentera de 41,9 % pour atteindre 127,7 milliards de livres égyptiennes (4,1 milliards de dollars) au cours de l'exercice fiscal allant de juillet 2023 à juin 2024.

Ces dernières années, la plupart du blé importé provenait de la mer Noire et la guerre en Ukraine a initialement perturbé les achats. Mais le gouvernement a ensuite réussi à augmenter ses réserves, en s'appuyant principalement sur les importations de blé russe.

La guerre en Ukraine a eu un impact considérable sur l'économie égyptienne, poussant les investisseurs à retirer des milliards de dollars. La monnaie égyptienne s'est effondrée et l'inflation a grimpé en flèche.

De nombreux achats récents de blé ont été effectués grâce au financement de la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC), qui a doublé l'année dernière une facilité de crédit accordée à l'Égypte pour la porter à 6 milliards de dollars, et de la Banque mondiale, qui a approuvé en décembre un financement de 500 millions de dollars pour le développement, principalement pour les importations de blé.

Les fournisseurs non payés ont également continué à vendre du blé à des prix compétitifs bien qu'ils n'aient pas reçu de paiements pour des cargaisons plus anciennes.

"Ils font confiance à la GASC à 100 %. Bien sûr, ils ne sont pas contents, mais cela n'influence pas les affaires", a déclaré le fournisseur de blé non payé.

Cependant, tous les négociants ne sont pas prêts à prendre des risques, plusieurs d'entre eux soulignant que lors du dernier appel d'offres pour les huiles végétales, aucun des fournisseurs n'a proposé de paiement par lettre de crédit à 180 jours, optant pour une option de financement "à vue" de la part de l'ITFC.

"Si nous avons deux lettres de crédit non ouvertes, nous ne proposons pas la troisième", a déclaré le quatrième négociant, qui a fourni une cargaison d'huile végétale dont le paiement a été retardé. "Il y avait beaucoup de pression pour décharger même s'il n'y avait pas de lettre de crédit, et il s'agissait d'un montant énorme, j'ai donc dû aller voir notre PDG pour obtenir l'approbation.

Moselhy a déclaré le mois dernier que l'Égypte envisageait fortement d'approuver les devises de ses partenaires commerciaux dans le secteur des matières premières, notamment la Chine, l'Inde et la Russie, afin de réduire les besoins en dollars.

Des négociants ont déclaré à Reuters que des fonctionnaires avaient attribué en privé le problème à "l'état du pays".

"Ce n'est pas normal, mais ils savent que c'est la GASC et le gouvernement", a déclaré le fournisseur de blé non payé. "Ils ne doutent pas qu'ils seront payés. (1 $ = 30,8500 livres égyptiennes) (Reportage de Sarah El Safty Rédaction de Aidan Lewis, Dmitry Zhdannikov et Susan Fenton)