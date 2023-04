L'Inde envisage d'assouplir les normes d'achat de blé pour reconstituer les stocks

Le deuxième producteur mondial de blé prévoit d'acheter 34,15 millions de tonnes de blé de la nouvelle saison aux agriculteurs locaux afin de renforcer les réserves de l'État, après que les achats ont baissé de 53 % l'année dernière, à 18,8 millions de tonnes, en raison d'une mauvaise récolte.

Le blé de la nouvelle saison a commencé à arriver sur le marché, mais la récolte a perdu de son éclat dans certains districts en raison des récentes précipitations, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement, qui a refusé d'être nommé.

"Nous avons autorisé l'État du Madhya Pradesh à acheter du blé même si la récolte a perdu 10 % de son éclat. Si nécessaire, nous ferons appel à d'autres États et à d'autres paramètres tels que l'humidité", a déclaré le fonctionnaire. La source n'a pas souhaité être identifiée, conformément aux règles officielles.

L'État central du Madhya Pradesh est le deuxième plus grand producteur de blé après l'État du Pendjab, dans le nord du pays.

Les cultures de blé ont également été endommagées au Punjab et à Haryana en raison des précipitations de ces derniers jours et le gouvernement serait contraint d'apporter des modifications similaires aux règles d'approvisionnement pour ces États, a déclaré un négociant basé à New Delhi et travaillant pour une société de commerce international.

Le Punjab, l'Haryana et le Madhya Pradesh représentaient plus de 98 % du total du blé acheté en 2022.

Les récoltes moins brillantes étaient vendues avec une forte décote par rapport aux récoltes de bonne qualité sur le marché et l'achat par le gouvernement mettrait fin à cette vente de détresse, a déclaré le négociant.

Les agences publiques ont acheté 260 000 tonnes de blé aux agriculteurs au 2 avril, contre 46 000 tonnes l'année dernière, a déclaré un autre représentant du gouvernement.

"Les achats devraient prendre de l'ampleur au cours des prochaines semaines. Ils n'ont pas pris l'élan souhaité en raison des précipitations", a déclaré le fonctionnaire.

La Food Corporation of India (FCI), soutenue par le gouvernement, achète du blé aux agriculteurs à des prix fixés par l'État pour gérer le plus grand programme d'aide alimentaire au monde.