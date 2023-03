La production de blé en Inde est affectée par la canicule, ce qui pourrait limiter la constitution de stocks par le gouvernement.

La réduction de la production dans un contexte de baisse des stocks au niveau le plus bas depuis 6 ans pourrait obliger le deuxième plus grand producteur mondial de cette céréale à autoriser les importations après avoir interdit les exportations l'année dernière.

"L'hiver n'est pas encore terminé, mais pendant la journée, les températures augmentent comme en été", a déclaré Rameshwar Chowdhury, qui a planté du blé sur six acres dans le village de Niwai, dans l'État du Rajasthan (nord-ouest).

"Nous irriguons les champs pour limiter l'impact, mais au-delà, nous ne pouvons rien faire".

La température maximale dans certaines zones de culture du blé a dépassé les 39 degrés Celsius pendant quelques jours en février, soit près de 10 degrés Celsius de plus que la normale, selon les données du département météorologique.

Des températures plus élevées entraîneraient une maturité précoce de la récolte et les grains pourraient être ratatinés, comme ils l'étaient l'année dernière, a déclaré Chowdhury.

L'Inde a enregistré la température maximale la plus élevée de son histoire en février et le bureau météorologique a averti que le pays risquait de connaître une autre vague de chaleur en mars, en particulier dans les États clés du centre et du nord, producteurs de blé.

(Graphique : Principaux États producteurs de blé en Inde, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-WHEAT/OUTPUT/xmvjknjyapr/India-wheat-prod.jpg)

Une vague de chaleur en mars pourrait nuire davantage à la récolte, qui montre déjà des signes de stress, a déclaré un autre agriculteur, Gopilaal Jaat.

En 2022, une vague de chaleur en mars a réduit la production de blé de l'Inde à 100 millions de tonnes contre une consommation locale de 103,6 millions de tonnes, estime le service agricole étranger du ministère américain de l'agriculture.

Le mois dernier, l'Inde a estimé que la production de blé en 2023 pourrait rebondir à un niveau record de 112,2 millions de tonnes, mais les organismes commerciaux sont moins optimistes en raison de la canicule.

"Des températures plus élevées en mars peuvent réduire la production de 4 à 5 millions de tonnes. Nous estimons la production à environ 106 à 107 millions de tonnes", a déclaré Pramod Kumar S, président de la Roller Flour Millers' Federation of India (RFMFI).

(Graphique : Prévisions météorologiques de l'Inde, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgvobnzxwpd/Met1.JPG)

Les maisons de commerce mondiales et indiennes sont encore plus pessimistes et prévoient une baisse bien plus importante de la production.

"Nous avons réduit l'estimation à 103 millions de tonnes au lieu de 109 millions de tonnes", a déclaré un négociant basé à New Delhi dans une société de commerce international, ajoutant que la production pourrait tomber à environ 100 millions de tonnes si les températures restent supérieures à la normale en mars, comme le prévoit le département météorologique.

Une production plus faible maintiendrait les prix du blé au-dessus du prix d'achat du gouvernement et encouragerait les agriculteurs à vendre aux acteurs privés, a déclaré le négociant.

Les achats de l'État ont chuté de 53 % en 2022 pour atteindre 18,8 millions de tonnes, faisant grimper les taux locaux et forçant la Food Corporation of India (FCI), soutenue par l'État, à libérer 5 millions de tonnes de céréales de ses réserves pour refroidir les prix.

Mais les ventes, qui sont en cours, réduiraient de moitié les stocks du gouvernement au début de la campagne de commercialisation d'avril-mars à 10,2 millions de tonnes, soit le plus bas niveau en six ans, estime l'USDA.

(Graphique : Chute des stocks de blé, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-WHEAT/OUTPUT/movakqyznva/chart.png)

Pour reconstituer les stocks, le gouvernement souhaite se procurer environ 34 millions de tonnes auprès des agriculteurs en 2023.

"Le gouvernement fera tout pour décrocher la sécurité alimentaire et garder les prix sous contrôle. Il peut même autoriser les importations si nécessaire", a déclaré Kumar de RFMFI.