Les contrats à terme sur le blé américain ont augmenté de 2,1 % mardi, après avoir atteint leur niveau le plus bas depuis plus de deux ans, en raison des inquiétudes concernant la restriction des exportations ukrainiennes malgré l'extension de l'accord d'exportation de la mer Noire, ont indiqué les négociants.

Les gains du blé ont soutenu les contrats à terme du maïs, tandis que le soja a reculé suite à des prises de bénéfices après son plus grand rallye en 8 mois et demi lundi.

Tom Fritz, associé chez EFG Group à Chicago, a déclaré que le marché du blé "s'inspirait" des commentaires de l'Ukraine selon lesquels la Russie bloquait ses exportations de céréales de la mer Noire.

Le port ukrainien de Pivdennyi a interrompu ses activités parce que la Russie ne permet pas aux navires d'y entrer, l'excluant ainsi d'un accord autorisant des exportations sûres de céréales de la mer Noire, a déclaré un responsable ukrainien mardi.

À 11 h 35, le contrat de référence du Chicago Board of Trade pour le blé tendre rouge d'hiver de juillet était en hausse de 12-1/2 cents à 6,18-3/4 $ le boisseau.

Les prix ont atteint leur niveau le plus bas à 5,94-1/4 dollars le boisseau pendant la nuit. Il s'agit du niveau le plus bas sur une base continue pour le contrat le plus actif depuis le 31 mars 2021.

Les contrats à terme de maïs de juillet du CBOT étaient en hausse de 6-1/4 cents à 5,77-1/4 $ le boisseau et les contrats de soja de juillet du CBOT ont baissé de 20-1/2 cents à 13,20-3/4 $ le boisseau.

Le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture sur l'état des cultures, publié après la clôture du marché lundi, a montré que les plantations de maïs et de soja étaient en avance sur le rythme moyen des cinq dernières années.

L'USDA a estimé que 31 % des cultures de blé d'hiver aux États-Unis étaient en bon ou excellent état, soit 2 points de pourcentage de plus qu'une semaine plus tôt et plus que les attentes des analystes. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Matthew Chye à Singapour ; modifications apportées par Kirsten Donovan et Barbara Lewis)