Le blé de Chicago a augmenté de plus de 1 % lundi, atteignant son plus haut niveau depuis près de trois semaines, les inquiétudes concernant les approvisionnements de la mer Noire et les dommages causés aux cultures en Chine ayant soutenu le marché.

Le maïs a atteint son plus haut niveau en six semaines, tandis que le soja a progressé pour la quatrième séance consécutive, la sécheresse dans le Midwest américain, région clé pour la croissance, ayant soutenu les prix.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 1,3% à 6,26-3/4 dollars le boisseau, à 0025 GMT, après avoir grimpé plus tôt dans la séance à son plus haut niveau depuis le 17 mai à 6,28 dollars le boisseau.

* Le maïs a augmenté de 0,5 % à 6,12-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 24 avril à 6,13 dollars le boisseau, et le soja a gagné 0,4 % à 13,57-1/4 dollars le boisseau.

* Kiev a déclaré jeudi que l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire, négocié par l'ONU, avait été à nouveau interrompu, la Russie ayant bloqué l'enregistrement des navires dans tous les ports ukrainiens.

* Cependant, l'Ukraine serait prête à continuer à exporter des céréales à travers la mer Noire dans le cadre d'un "plan B" sans le soutien de la Russie si Moscou mettait fin à l'accord actuel d'exportation de céréales et qu'il s'effondrait, a déclaré vendredi le ministre ukrainien de l'agriculture.

* En Chine, la plus grande province productrice de blé, le Henan, devrait être frappée par de nouvelles pluies dans les jours à venir, ont déclaré les prévisionnistes de l'Etat jeudi, compliquant les efforts de récolte de céréales déjà endommagées par un temps plus humide que la normale à la fin du mois de mai.

* La Chine est le plus grand consommateur de blé au monde.

* L'état du blé tendre français s'est dégradé au cours de la semaine qui s'est achevée le 29 mai, selon les données de l'office agricole FranceAgriMer vendredi, suggérant qu'une période de sécheresse commençait à affecter certaines cultures. On estime que 91% du blé tendre était dans un état "bon ou excellent", contre 93% la semaine précédente.

* Les prévisions de temps sec pour les nouvelles plantations de maïs et de soja dans le Midwest américain ont soutenu les prix.

* Les données haussières sur l'écrasement en avril ont apporté un soutien supplémentaire aux contrats à terme sur le soja. Le ministère américain de l'Agriculture a déclaré jeudi que les transformateurs américains avaient écrasé 187 millions de boisseaux de soja en avril, dépassant ainsi les estimations des analystes.

* Les grands spéculateurs ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 mai, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position nette à découvert sur le blé CBOT et leur position nette à découvert sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales et les rendements du Trésor américain ont augmenté vendredi à la suite de données sur la croissance de l'emploi plus fortes que prévu, ce qui a renforcé les attentes des investisseurs selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait maintenir ses hausses de taux d'intérêt.

