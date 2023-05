Le blé de Chicago a gagné du terrain mardi, atteignant son plus haut niveau en une semaine, grâce aux attentes d'une diminution de l'offre américaine au cours de la prochaine saison et aux doutes concernant le renouvellement d'un accord d'exportation de la mer Noire qui ont soutenu les prix.

Le maïs et le soja ont reculé face aux prévisions d'une production américaine record.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,3% à 6,62-3/4 dollars le boisseau, à 0029 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 8 mai à 6,64 dollars le boisseau.

* Le maïs a baissé de 0,1% à 5,91-3/4 dollars le boisseau et le soja a cédé 0,1% à 14,00 dollars le boisseau.

* Les prix du blé ont augmenté en raison des craintes d'un resserrement de l'offre après que les premières prévisions officielles du ministère américain de l'Agriculture (USDA) concernant la production américaine de blé pour 2023-24, à 1,659 milliard de boisseaux, ont été inférieures aux attentes de la plupart des analystes.

* La récolte de blé de force rouge d'hiver dans les plaines frappées par la sécheresse serait la plus faible depuis 1957.

* Le chef de l'aide de l'ONU a déclaré lundi que les efforts se poursuivraient dans les prochains jours pour étendre un accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, un pacte que la Russie a menacé de quitter le 18 mai en raison des obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont continué à baisser la semaine dernière en raison de la faible demande et de l'affaiblissement des marchés mondiaux, et le temps orageux a affecté les volumes.

* Les prix du blé russe à 12,5 % de protéines, livré franco à bord (FOB) depuis la mer Noire en juin, étaient de 248 dollars la tonne, en baisse de 6 dollars par rapport à la semaine dernière, a déclaré le cabinet de conseil agricole IKAR.

* Le maïs et le soja sont confrontés à des vents contraires après que l'USDA ait projeté vendredi des augmentations considérables de l'offre de maïs et de soja en glissement annuel, en raison des prévisions de récoltes record aux États-Unis pour les deux cultures. Toutefois, les perspectives de récolte dépendront des conditions météorologiques dans le Midwest au cours des prochains mois.

* Après la clôture du marché lundi, l'USDA a déclaré que les cultures de maïs aux États-Unis étaient plantées à 65 % et que les plantations de soja étaient achevées à 49 %, ce qui est légèrement inférieur aux attentes du marché, mais toujours supérieur à leurs moyennes respectives sur cinq ans.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs, le soja et l'huile de soja du CBOT lundi, et des vendeurs nets de contrats sur la farine de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions américaines ont clôturé en hausse lundi, et les rendements du Trésor ont augmenté dans un contexte d'optimisme vacillant quant à la capacité de Washington à dépasser les querelles partisanes et à parvenir à un accord sur le plafond de la dette.

* Les actions américaines ont clôturé en hausse lundi, et les rendements du Trésor ont augmenté dans un contexte d'optimisme vacillant quant à la capacité de Washington à dépasser les querelles partisanes et à parvenir à un accord sur le plafond de la dette.