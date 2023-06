Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont gagné du terrain jeudi, le marché continuant à se redresser après avoir atteint son niveau le plus bas en plus de deux ans lors de la dernière séance, grâce à des achats à bon compte et aux inquiétudes concernant les pluies qui endommagent les récoltes de blé en Chine.

Les prix du soja et du maïs ont augmenté en raison des prévisions de sécheresse pour les cultures nouvellement plantées dans le Midwest américain.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté 0,4% à 5,96-3/4 dollars le boisseau, à 0114 GMT, après avoir baissé à son plus bas depuis décembre 2020 mercredi.

* Le soja a gagné 0,4% à 13,04-3/4 dollars le boisseau et le maïs a gagné 0,3% à 5,95-3/4 dollars le boisseau.

* Les prix du blé se redressent après avoir subi de lourdes pertes, dues à l'abondance de l'offre mondiale et à l'absence de demande pour les cargaisons américaines.

* Cependant, des pluies excessives ont endommagé la récolte de blé en Chine, le plus grand consommateur du monde, qui a déjà acheté des volumes records sur le marché international depuis le début de l'année.

* Le ministère chinois de l'agriculture demande aux autorités locales d'accélérer la récolte et le séchage des céréales endommagées, après que de fortes pluies ont inondé les champs de blé mûr dans la principale région productrice du pays.

* Les autorités devraient envoyer des équipes d'urgence pour drainer l'eau des champs, accélérer l'accès des moissonneuses et mobiliser les machines de séchage pour sauver autant de récoltes que possible, a déclaré le ministère mardi en fin de journée.

* Dans la région de la mer Noire, l'ONU a proposé que Kiev, Moscou et Ankara entament des travaux préparatoires pour le transit de l'ammoniac russe par l'Ukraine, alors que cette dernière tente de sauver un accord permettant des exportations sûres de céréales de la mer Noire, a déclaré mercredi une source proche des pourparlers.

* Des inquiétudes concernant le temps sec apparaissent dans le Midwest américain pour le maïs et le soja.

* Le ministère américain de l'agriculture a estimé mardi que 69 % des cultures de maïs étaient en bon ou excellent état, contre 73 % il y a un an, et en deçà de la moyenne des estimations des analystes, qui tablaient sur 71 %.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, le maïs et le blé du CBOT mercredi, et vendeurs nets de contrats à terme sur la farine de soja et l'huile de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHE

* Les actions mondiales et les rendements du Trésor américain ont baissé mercredi alors que le sentiment de risque a dominé les marchés, les investisseurs se concentrant sur le vote très attendu du Congrès sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0030 Japon JibunBK Mfg PMI Final SA Mai 0145 Chine Caixin Mfg PMI Final Mai 0600 Royaume-Uni Nationwide house price MM, YY Mai 0750 France S&P Global Mfg PMI Mai 0755 Allemagne HCOB Mfg PMI Mai 0800 UE HCOB Mfg PMI Final Mai 0830 Royaume-Uni S&P GLBL/CIPS Mfg PMI FNL May 0900 EU HICP Flash YY May 0900 EU HICP-X, F, E, A&T Flash YY, MM May 0900 EU Unemployment Rate April 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1345 US S&P Global Mfg PMI Final May 1400 US ISM Manufacturing PMI May