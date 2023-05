Le blé de Chicago a gagné du terrain mardi, atteignant son niveau le plus élevé depuis une semaine, les prix étant soutenus par les attentes d'une baisse de l'offre américaine pour la prochaine saison et les doutes concernant le renouvellement d'un accord d'exportation de la mer Noire.

Le maïs et le soja ont reculé face aux prévisions d'une production américaine record.

"L'USDA (ministère américain de l'agriculture) a publié les superficies récoltées pour le blé d'hiver, et après avoir décomposé les superficies par classe, l'abandon du blé de force rouge d'hiver pourrait atteindre 38,3 %, soit le taux le plus élevé jamais enregistré depuis 1983", a déclaré Terry Reilly, analyste principal chez Futures International.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,1% à 6,61-3/4 dollars le boisseau, à 0213 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 8 mai à 6,64-1/4 dollars le boisseau.

Le maïs a baissé de 0,4 % à 5,90-1/4 dollars le boisseau et le soja a cédé 0,2 % à 13,98-1/2 dollars le boisseau.

Les prix du blé ont augmenté en raison des craintes d'un resserrement de l'offre après que les premières prévisions officielles de l'USDA concernant la production américaine de blé pour 2023-24, à savoir 1,659 milliard de boisseaux, ont été inférieures aux attentes de la plupart des analystes.

La récolte de blé dur rouge d'hiver dans les plaines frappées par la sécheresse serait la plus faible depuis 1957.

Le chef de l'aide des Nations unies a déclaré lundi que les efforts se poursuivraient dans les prochains jours pour étendre un accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, un accord que la Russie a menacé de quitter le 18 mai en raison d'obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais.

Les prix à l'exportation du blé russe ont continué à baisser la semaine dernière en raison de la faiblesse de la demande et de l'affaiblissement des marchés mondiaux, et le temps orageux a affecté les volumes.

Les prix du blé russe à 12,5 % de protéines, livré franco à bord (FOB) depuis la mer Noire en juin, étaient de 248 dollars la tonne, soit une baisse de 6 dollars par rapport à la semaine dernière, selon le cabinet de conseil agricole IKAR.

Le maïs et le soja sont confrontés à des vents contraires après que l'USDA ait prévu vendredi une forte augmentation des stocks en glissement annuel en raison des prévisions de récoltes record aux États-Unis pour les deux cultures. Toutefois, les perspectives de récolte dépendront des conditions météorologiques dans le Midwest au cours des prochains mois.

Après la clôture du marché lundi, l'USDA a déclaré que les cultures de maïs aux États-Unis étaient plantées à 65 % et que les plantations de soja étaient terminées à 49 %, ces deux chiffres étant légèrement inférieurs aux attentes du marché mais toujours supérieurs à leurs moyennes respectives sur cinq ans.

Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs, le soja et l'huile de soja du CBOT lundi et des vendeurs nets de contrats sur la farine de soja, ont indiqué les négociants. (Rapport de Naveen Thukral ; Rédaction de Subhranshu Sahu)