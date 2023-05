Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont rebondi vendredi, augmentant de près de 1 % et s'apprêtant à enregistrer un gain hebdomadaire alors qu'une grave sécheresse réduit les stocks de cultures d'hiver aux États-Unis, bien que les attentes d'une production abondante dans d'autres pays exportateurs clés aient limité les gains.

Le maïs et le soja ont progressé.

"La force du dollar a été perçue comme une force négative, mais les négociants restent préoccupés par la récolte de blé dans les plaines du sud", a déclaré la société de recherche sur les matières premières Hightower dans un rapport.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,9% à 6,09-1/2 dollars le boisseau, à 0336 GMT. Le maïs a augmenté de 0,2 % à 5,91-3/4 le boisseau et le soja a gagné 0,3 % à 13,27-1/4 le boisseau.

Pour la semaine, le blé a gagné 0,7 %, le maïs a augmenté de 6,7 % et le soja a ajouté 1,5 %.

La baisse de la production de blé dur rouge d'hiver aux États-Unis soutient les prix, même si l'on s'attend à une production mondiale importante, les agriculteurs de l'hémisphère nord étant prêts à récolter leurs cultures exceptionnelles dans les mois à venir.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a fait état d'une réduction hebdomadaire des ventes nettes à l'exportation de 75 200 tonnes pour le maïs américain de la campagne précédente au cours de la semaine qui s'est achevée le 18 mai. Les ventes nettes de maïs de la nouvelle récolte n'ont totalisé que 52 100 tonnes, ce qui est proche de la limite inférieure des attentes des analystes.

Les ventes hebdomadaires à l'exportation de soja américain de l'ancienne récolte se sont élevées à 115 000 tonnes, ce qui correspond à la limite inférieure des attentes commerciales, et les ventes de soja de la nouvelle récolte ont été inférieures aux attentes (1 100 tonnes).

Pour le blé américain, l'agence a rapporté des réductions nettes de 45 100 tonnes pour les ventes à l'exportation de l'ancienne récolte. Les ventes nettes de blé de la nouvelle récolte ont totalisé 245 100 tonnes, ce qui correspond à la limite inférieure des attentes.

En Ukraine, les semailles de céréales de printemps 2023 étaient achevées à 97 % sur près de 5,3 millions d'hectares le 25 mai, selon les données du ministère de l'agriculture jeudi.

L'Inde devrait récolter un record de 112,7 millions de tonnes de blé en 2023, a déclaré le ministère de l'agriculture jeudi, réitérant son estimation précédente de 112,2 millions de tonnes malgré des rendements inférieurs en raison de pluies non saisonnières en février et mars.

Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la mise en œuvre de l'accord sur les céréales de la mer Noire, qui a été prolongé la semaine dernière.

Des dizaines de navires sont incapables d'atteindre l'Ukraine, quelques jours après l'extension de l'accord sur les céréales de la mer Noire, et il est peu probable que le rythme des expéditions s'accélère en raison de la lenteur des inspections et d'autres incertitudes, selon des données et trois sources.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et la farine de soja du CBOT jeudi, selon les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats sur l'huile de soja et vendeurs nets de contrats sur le blé au CBOT, selon les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)