Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont encore perdu du terrain jeudi, alors que la prolongation d'un accord permettant à l'Ukraine, ravagée par la guerre, de continuer à exporter des céréales a apaisé les inquiétudes concernant les approvisionnements mondiaux.

Le maïs s'est rapproché de son niveau le plus bas depuis 18 mois, atteint lors de la séance précédente, après que la Chine a annulé ses achats de cargaisons américaines et que des conditions météorologiques favorables ont aidé les cultures nouvellement plantées dans le Midwest.

"L'accord maintient ouverte une route commerciale majeure dans le contexte de la guerre de la Russie en Ukraine", a déclaré la société de recherche sur les matières premières Hightower dans un rapport. "La nouvelle a été perçue comme baissière.

Le contrat de blé le plus actif du Chicago Board of Trade (CBOT) a reculé de 0,4% à 6,23 dollars le boisseau, à 0324 GMT, prolongeant ses pertes pour une troisième session. Le maïs a baissé de 0,1% à 5,60-3/4 dollars le boisseau, tandis que le soja a augmenté de 0,2% à 13,39-1/2 dollars le boisseau.

L'accord ukrainien sur les céréales de la mer Noire a été prolongé de deux mois, dans ce que le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué comme une "bonne nouvelle pour le monde", un jour avant que la Russie ne quitte le pacte en raison d'obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais.

Toutefois, les pertes sur le marché du blé ont été limitées par les attentes d'une production hivernale plus faible aux États-Unis.

Au deuxième jour d'une tournée annuelle de trois jours au Kansas, les spécialistes des cultures ont prévu un rendement moyen de 27,5 boisseaux par acre pour le blé de force rouge d'hiver dans la partie sud-ouest de l'État, le plus mauvais depuis au moins 2003 et en baisse par rapport aux 37 boisseaux par acre de l'année dernière.

La moyenne quinquennale de la tournée du Wheat Quality Council pour la même région entre 2017 et 2022 était de 44,68 boisseaux par acre. Aucune tournée n'a eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Les contrats à terme sur le maïs ont subi des pressions après que le ministère américain de l'Agriculture a déclaré que les exportateurs privés ont annulé les achats de 272 000 tonnes de maïs américain de l'ancienne récolte destinés à la Chine, la quatrième annulation de ce type au cours du mois dernier.

Entre-temps, les récoltes américaines de maïs et de soja pour 2023 démarrent bien, avec un rythme de plantation plus rapide que la moyenne et des conditions météorologiques généralement favorables aux cultures, ce qui laisse présager une augmentation de l'offre.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme CBOT sur le blé, le soja, le maïs, l'huile de soja et la farine de soja mercredi, selon les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Sohini Goswami)