Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont progressé jeudi sur fond d'inquiétude concernant la sécheresse qui s'installe dans la ceinture agricole du Midwest, tandis que le recul du dollar et les achats des fonds de matières premières au début du mois ont apporté un soutien supplémentaire, selon les analystes.

Le blé du Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de plus de 2%, prolongeant le rebond de mercredi à partir d'un plus bas de 2 ans et demi.

L'adoption du projet de loi sur le plafond de la dette américaine par la Chambre des représentants a soutenu les céréales ainsi que les contrats à terme sur le pétrole brut et les marchés d'actions de Wall street.

A 12h30 CDT (1730 GMT), le soja de juillet CBOT était en hausse de 31 cents à 13,30-3/4 dollars le boisseau, et le blé de juillet était en hausse de 16-1/2 cents à 6,10-3/4 dollars.

Le maïs de juillet du CBOT a augmenté de 1 1/2 cents à 5,95-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs de décembre, représentant la récolte de 2023, a augmenté de 8 1/4 cents à 5,30 dollars.

Les contrats à terme sur le soja et la nouvelle récolte de maïs ont grimpé en raison des craintes de sécheresse qui réduisent les perspectives de production aux États-Unis. Le rapport hebdomadaire "U.S. Drought Monitor", préparé par un consortium de climatologues, a montré que 66% du Midwest était anormalement sec au 30 mai, contre 27% la semaine précédente.

En outre, les dernières perspectives mensuelles de sécheresse du Centre américain de prévision du climat, publiées mercredi, ont montré que la sécheresse était susceptible de se développer en juin dans l'Iowa et la majeure partie de l'Illinois, les deux principaux États producteurs de maïs et de soja aux États-Unis, ainsi que dans l'Indiana, l'Ohio et la Pennsylvanie.

"Pour l'instant, le marché se concentre sur les conditions météorologiques et l'offre, plutôt que sur la demande", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour le Zaner Group. "Si les prévisions annoncent beaucoup plus de pluie, alors cette hausse prendra fin", a ajouté M. Seifried.

Le blé a été soutenu par les nouvelles de

d'un excès de pluie

dans la ceinture de blé de la Chine. La province du Henan, principale productrice de blé, devrait être touchée par de nouvelles pluies dans les jours à venir, selon les prévisionnistes de l'État, ce qui compliquera les efforts de récolte des céréales déjà endommagées par le temps humide de la fin du mois de mai. La Chine est le plus grand producteur de blé au monde et un important importateur.

Les négociants ont également fait part de leurs inquiétudes concernant le pacte d'exportation de céréales de la mer Noire conclu entre la Russie et l'Ukraine. Un responsable ukrainien a déclaré que l'accord conclu sous l'égide des Nations unies avait été

interrompu

de nouveau parce que la Russie avait bloqué l'enregistrement des navires dans tous les ports ukrainiens.

a déclaré

l'ONU s'inquiète de la lenteur de la mise en œuvre de l'accord.