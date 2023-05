Les contrats à terme sur le blé américain ont augmenté d'environ 4 % lundi, soutenus par des prévisions officielles inférieures aux attentes concernant l'offre américaine pour la prochaine saison et par des doutes quant au renouvellement d'un accord sur le couloir d'expédition depuis l'Ukraine avant la date limite fixée cette semaine.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont également progressé, soutenus par la vigueur du blé et du pétrole brut, un dollar plus faible et des inquiétudes quant à l'ampleur des récoltes argentines touchées par la sécheresse.

Le contrat de blé de juillet du Chicago Board of Trade (CBOT) s'est établi en hausse de 25-3/4 cents à 6,60-3/4 dollars le boisseau. Le contrat de blé de juillet du K.C., qui représente la classe de blé cultivée dans les plaines américaines touchées par la sécheresse, a terminé en hausse de 21-1/4 cents à 8,98-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint 9,12-1/4 dollars, son niveau le plus élevé depuis près de six mois.

Le maïs de juillet du CBOT a gagné 6-1/4 cents à 5,92-1/2 dollars le boisseau et le soja de juillet a terminé en hausse de 10-3/4 cents à 14,00-3/4 dollars le boisseau.

Le blé a grimpé en raison des craintes d'un resserrement de l'offre après que les premières prévisions officielles du ministère américain de l'Agriculture concernant la production de blé aux États-Unis pour 2023-24, publiées vendredi à 1,659 milliard de boisseaux, ont été inférieures aux attentes de la plupart des analystes. La récolte de blé dur rouge d'hiver dans les plaines frappées par la sécheresse serait la plus faible depuis 1957.

Le rapport de l'USDA "a été quelque peu haussier pour les prix du blé étant donné la forte baisse attendue des stocks de fin de campagne aux États-Unis pour 2023/24", a déclaré ING Economics dans une note.

"Toutefois, les développements liés à l'accord sur les céréales de la mer Noire seront également cruciaux pour l'orientation des prix.

Le responsable de l'aide de l'ONU a déclaré que les efforts se poursuivraient dans les prochains jours pour étendre l'accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, un pacte que la Russie a menacé de quitter le 18 mai en raison d'obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais.

Les gains sur les marchés à terme du maïs et du soja ont été limités après que l'USDA ait prévu vendredi une forte augmentation des stocks de maïs et de soja d'une année sur l'autre, en raison des prévisions de récoltes record aux États-Unis pour ces deux cultures. Toutefois, les perspectives de récolte dépendront des conditions météorologiques dans le Midwest au cours des prochains mois.

Après la clôture du marché lundi, l'USDA

a déclaré

que les cultures de maïs aux États-Unis étaient plantées à 65 % et que les plantations de soja étaient achevées à 49 %, ce qui représente un léger retard par rapport aux prévisions commerciales.

les attentes commerciales

mais toujours en avance sur leurs moyennes respectives sur cinq ans. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Emelia Sithole-Matarise et David Gregorio)