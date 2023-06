Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont reculé lundi dans un mouvement technique et de prise de bénéfices après que les inquiétudes concernant la stabilité politique du principal exportateur, la Russie, aient fait grimper les prix à leur plus haut niveau depuis quatre mois.

Le maïs et le soja ont également perdu leurs gains initiaux, le maïs ayant baissé en grande partie alors que les températures plus douces et les pluies favorables aux cultures dans certaines parties du Midwest américain au cours du week-end ont tempéré certaines inquiétudes concernant la réduction des rendements due à la sécheresse.

Les marchés céréaliers avaient ouvert la semaine sur une note positive, une mutinerie avortée en Russie par des mercenaires du groupe Wagner au cours du week-end ayant ravivé les craintes d'une perturbation des flux de céréales en provenance de la région du grenier à blé.

Le blé de septembre du Chicago Board of Trade était en baisse de 11-1/2 cents à 7,35 dollars le boisseau à 12:36 p.m. CDT (1736 GMT) après avoir atteint 7,70-1/4 dollars en début de séance, son plus haut niveau depuis le 23 février. Plusieurs contrats de blé ont brièvement dépassé leur moyenne mobile de 200 jours, mais n'ont pas réussi à maintenir leurs gains au-dessus de ce niveau technique clé.

"L'incertitude accrue a entraîné une couverture des positions courtes sur le blé, mais cela s'est vraiment calmé depuis l'ouverture... Nous avons atteint un objectif technique clé pour le blé de Chicago, nous verrons ce qu'il en est à partir de maintenant", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour le Zaner Group.

L'atonie de la demande d'exportation américaine et l'augmentation de l'offre de blé d'hiver, dont les analystes estiment qu'il est récolté à 29 %, ont également pesé sur les prix à terme du blé.

Le temps sec dans le Midwest et la détérioration de l'état des cultures ont maintenu les marchés du maïs et du soja à un niveau plancher, bien que les pluies tombées en fin de semaine dans certaines régions agricoles du Nord aient atténué les inquiétudes liées à la sécheresse.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le ministère américain de l'Agriculture abaisse de 3 points ses évaluations des récoltes de maïs et de soja dans un rapport hebdomadaire publié plus tard lundi.

Le maïs de décembre de la nouvelle récolte du CBOT a perdu 5-1/4 cents à 5,82-3/4 dollars le boisseau, tandis que le soja de novembre a gagné 6 cents à 13,16 dollars le boisseau.