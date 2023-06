Les cours du blé à Chicago ont progressé mercredi, soutenus par les inquiétudes concernant les approvisionnements de la mer Noire et la baisse de la production en Australie, bien que l'absence de demande pour les cargaisons américaines ait maintenu les prix en deçà du plus haut de trois semaines atteint lors de la séance précédente.

Le soja et le maïs se sont raffermis, la sécheresse des cultures nouvellement plantées dans le Midwest américain menaçant les rendements.

"Certains problèmes d'approvisionnement se font jour, mais le blé américain a du mal à trouver des débouchés, ce qui a limité la hausse des prix", a déclaré un négociant en céréales basé à Singapour.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,2 % à 6,28-3/4 dollars le boisseau, à 2 h 9 GMT. Mardi, il a atteint son plus haut niveau depuis le 17 mai à 6,48 dollars.

Le soja a ajouté 0,3 % à 13,57-1/4 $ le boisseau et le maïs a gagné 0,1 % à 6,08-3/4 $ le boisseau.

La forte concurrence sur le marché de l'exportation du blé pèse sur les contrats à terme de Chicago.

L'offre la plus basse proposée lors d'un appel d'offres de l'Etat égyptien pour du blé mardi était de 229 dollars la tonne pour 55 000 tonnes de blé russe sur une base franco à bord, ont indiqué les négociants. Aucun blé américain n'a été proposé dans le cadre de cet appel d'offres.

Toutefois, les prévisions de baisse de la production en Australie, deuxième exportateur mondial, ont apporté un certain soutien.

La production australienne de cultures d'hiver devrait chuter par rapport à des niveaux record, la production de blé devant diminuer de plus de 30 %, selon le ministère de l'agriculture du pays, alors que les prévisionnistes annoncent une sécheresse due au phénomène climatique El Nino.

La production de blé et d'orge baissera de 34 % et de 30 % pour atteindre respectivement 26,2 millions de tonnes et 9,9 millions de tonnes. Ces deux chiffres sont inférieurs à la moyenne décennale.

Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré lundi qu'il ne voyait aucune perspective d'extension de l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire, qui devrait expirer à la mi-juillet, ont rapporté les agences de presse russes.

Le temps sec dans certaines régions du Midwest américain soutient les prix du soja et du maïs.

Les exportateurs privés ont signalé la vente de 165 000 tonnes de soja destinées à l'Espagne pour la campagne de commercialisation 2022/23, a indiqué le ministère américain de l'Agriculture mardi matin.

Les fonds de matières premières étaient acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, le blé et l'huile de soja du CBOT mardi, et vendeurs nets de farine de soja du CBOT, selon les traders. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Rashmi Aich et Subhranshu Sahu)