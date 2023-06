Les cours du blé à Chicago ont reculé mercredi, l'absence de demande pour les cargaisons américaines exerçant une pression sur les prix, bien que les inquiétudes concernant les approvisionnements de la mer Noire et la baisse de la production en Australie aient permis de soutenir le marché.

Le soja a légèrement augmenté. Le maïs est resté pratiquement inchangé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu un quart de cent à 6,27-1/2 dollars le boisseau, à 0026 GMT. Le soja a augmenté de 0,3% à 13,57-3/4 dollars le boisseau et le maïs est resté inchangé à 6,08 dollars le boisseau.

* La concurrence acharnée sur le marché de l'exportation du blé pèse sur les contrats à terme de Chicago.

* L'offre la plus basse proposée lors d'un appel d'offres de l'Etat égyptien pour du blé mardi était de 229 dollars la tonne pour 55 000 tonnes de blé russe sur une base franco à bord, ont indiqué les négociants. Aucun blé américain n'a été proposé dans le cadre de cet appel d'offres.

* Toutefois, la prévision d'une baisse de la production en Australie, deuxième exportateur mondial, a limité la baisse des prix.

* La production australienne de cultures d'hiver devrait chuter par rapport à des niveaux record, la production de blé devant diminuer de plus de 30 %, a déclaré le ministère de l'agriculture du pays, alors que les prévisionnistes annoncent une sécheresse due au phénomène météorologique El Nino.

* La production de blé et d'orge baissera de 34 % et de 30 % pour atteindre respectivement 26,2 millions de tonnes et 9,9 millions de tonnes. Ces deux chiffres sont inférieurs à la moyenne décennale.

* Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré lundi qu'il ne voyait aucune perspective d'extension de l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire, qui doit expirer à la mi-juillet, ont rapporté les agences de presse russes.

* Les exportateurs privés ont signalé la vente de 165 000 tonnes de soja destinées à l'Espagne pour la campagne de commercialisation 2022/23, a indiqué le ministère américain de l'Agriculture mardi matin.

* Les fonds de matières premières étaient des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, le blé et l'huile de soja du CBOT mardi, et des vendeurs nets de farine de soja du CBOT, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont légèrement progressé, les investisseurs se demandant si la récente reprise des actions peut encore se poursuivre, tandis que les rendements du Trésor ont augmenté, les traders ayant réduit leurs paris sur une réduction des taux américains à l'horizon, compte tenu de la persistance des pressions sur les prix.

(Rapport par Naveen Thukral ; Editing par Rashmi Aich)