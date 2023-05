Le blé de Chicago a chuté pour la cinquième fois consécutive lundi, tombant à son plus bas niveau depuis plus de deux ans, les attentes d'une offre mondiale abondante ayant pesé sur les prix après la prolongation d'un accord sur le transport des céréales ukrainiennes la semaine dernière.

Le maïs et le soja ont progressé grâce à des achats à prix cassés après les pertes importantes de la semaine dernière.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,4% à 6,02-1/2 dollars le boisseau, à 00h38 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis avril 2021 à 6,02 dollars le boisseau.

* Le maïs a ajouté 0,3% à 5,56 $ le boisseau et le soja a gagné 0,2% à 13,09-1/4 $ le boisseau.

* Le Groupe des sept nations riches a appelé vendredi tous les participants à l'accord sur les céréales de la mer Noire "à poursuivre et à mettre pleinement en œuvre son bon fonctionnement au maximum de son potentiel et aussi longtemps que nécessaire", a-t-il déclaré dans un communiqué.

* La semaine dernière, l'accord ukrainien sur les céréales de la mer Noire a été prolongé de deux mois, ce qui a apaisé les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial.

* La Russie prévoit de récolter en moyenne environ 130 millions de tonnes de céréales par an et d'en exporter jusqu'à 55 millions de tonnes, a déclaré le premier vice-ministre russe de l'agriculture, Oksana Lut.

* Elle a ajouté que Moscou avait réussi à augmenter ses exportations de céréales malgré le fait que certains pays refusent les céréales russes en raison du conflit en Ukraine, que la Russie appelle son "opération militaire spéciale".

* Toutefois, la détérioration de la qualité de la récolte d'hiver américaine a permis de soutenir le marché.

* Le potentiel de rendement du blé au Kansas a été estimé à 30,0 boisseaux par acre jeudi par les inspecteurs des récoltes lors d'une tournée annuelle du Conseil de la qualité du blé, soit le niveau le plus bas depuis au moins 2000.

* Les grands spéculateurs ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme de maïs du Chicago Board of Trade au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 mai, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et leur position longue nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions américaines ont terminé en baisse et le dollar a perdu du terrain vendredi, alors que les négociations pour relever le plafond de la dette américaine ont été suspendues, ce qui a secoué les participants au marché à l'approche du week-end et que les États-Unis se sont rapprochés de la date limite pour éviter un défaut de paiement.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0115 China Loan Prime Rate 1Y, 5Y May 1400 EU Consumer Confid. Flash mai (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Subhranshu Sahu)