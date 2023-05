Le blé de Chicago est tombé mercredi à son plus bas niveau depuis deux ans et demi, le marché baissant pour un huitième mois consécutif, les pluies bénéfiques dans la ceinture céréalière américaine et la faible demande à l'exportation ayant pesé sur les prix.

Le maïs a légèrement baissé tandis que le soja est resté pratiquement inchangé.

FONDAMENTAUX

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,9% à 5,85-3/4 le boisseau, à 0058 GMT, après avoir baissé plus tôt dans la séance à son plus bas niveau depuis décembre 2020 à 5,85 le boisseau. Le maïs a baissé de 0,3% à 5,92-1/2 le boisseau et le soja a ajouté un quart de cent à 12,96-3/4 le boisseau.

* L'état de la récolte américaine de blé d'hiver, touchée par la sécheresse, s'est amélioré plus que ne le prévoyaient les analystes.

* Dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures, le gouvernement américain a estimé que 34 % du blé d'hiver était dans un état "bon à excellent" dimanche, soit 3 points de plus que la semaine dernière, à la suite des pluies tombées dans les plaines du sud du pays. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que cette proportion atteigne 32%, selon une enquête de Reuters.

* Pour le mois de mai, le blé est en baisse de 7,7 %, pour le huitième mois consécutif, le maïs a augmenté de 1,2 % après avoir clôturé en forte baisse en avril et le soja est en baisse de 8,7 %, pour le deuxième mois consécutif.

* Le blé est confronté à une pression supplémentaire due à la faiblesse de la demande d'exportation pour les produits américains. Les prix à l'exportation du blé russe s'affaiblissent encore dans l'attente d'une nouvelle récolte et en raison de la faible demande des importateurs mondiaux, ont déclaré les analystes.

* Les acheteurs américains auraient acheté la semaine dernière environ 60 000 tonnes de blé d'origine européenne provenant pour moitié de Pologne et d'Allemagne, selon les négociants européens, ce qui souligne les prix élevés du blé américain.

* La Commission européenne a revu à la hausse ses prévisions mensuelles pour les récoltes de blé tendre et de colza de l'Union européenne de cette année, tout en réduisant ses perspectives pour l'orge et le maïs, selon les données publiées par l'exécutif de l'UE.

* L'Ukraine cherche à obtenir de Moscou et de l'ONU des garanties que l'accord sur l'exportation en toute sécurité des céréales de la mer Noire fonctionnera normalement si Kiev autorise l'ammoniac russe à transiter par le territoire ukrainien, a déclaré mardi un responsable ukrainien.

* Pendant ce temps, les semis de maïs et de soja pour la récolte 2023 aux Etats-Unis avancent plus vite que la normale, tandis que les producteurs et les négociants surveillent les conditions de sécheresse dans certaines parties du Midwest.

* Après la clôture du CBOT, les premières évaluations de l'état du maïs par le ministère américain de l'agriculture (USDA) pour 2023 ont établi que 69 % de la récolte américaine était dans un état "bon à excellent", ce qui est inférieur à la moyenne des attentes des analystes (71 %) et en baisse par rapport aux 73 % de l'année précédente.

* Selon l'USDA, les semis de maïs aux États-Unis sont terminés à 92 %, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale de 84 %, et les semis de soja sont terminés à 83 %, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale de 65 %.

* Le gouvernement a prévu que l'offre de maïs et de soja augmenterait au cours de la campagne de commercialisation 2023/24 en raison des prévisions de récoltes record.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, l'huile de soja, le blé, le maïs et la farine de soja du CBOT mardi, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions européennes et le dollar américain ont chuté, après avoir atteint un plus haut de deux mois, mardi, alors que le soulagement que le gouvernement américain ait évité un possible défaut de paiement a cédé la place à l'inquiétude que l'accord pourrait être confronté à un chemin rocailleux à travers le Congrès.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine NBS Manufacturing PMI May 0645 France GDP QQ Final Q1 0645 France CPI (EU Norm) Prelim YY May 0645 France Producer Prices YY April 0755 Allemagne Unemployment Chg, Rate SA May 0800 ECB releases biannual Financial Stability Review 1200 Allemagne CPI, HICP Prelim YY May 1800 US Federal Reserve issues the Beige Book (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)