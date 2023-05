Le blé de Chicago est tombé mercredi à son plus bas niveau depuis deux ans et demi, le marché baissant pour le huitième mois consécutif, l'amélioration de l'état des récoltes aux États-Unis et les inquiétudes concernant la croissance économique mondiale ayant pesé sur les prix.

Le maïs et le soja ont légèrement baissé en raison des prévisions d'abondance de l'offre mondiale.

"Les idées selon lesquelles la Russie restera très compétitive en matière d'exportation sur le marché mondial, ainsi que le maintien de bonnes conditions météorologiques pour les cultures américaines, ont contribué à faire pression (sur les prix)", a déclaré la société de recherche sur les matières premières Hightower dans un rapport.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,1% à 5,84-3/4 le boisseau, à 02h58 GMT, après avoir baissé plus tôt dans la séance à son plus bas niveau depuis décembre 2020 à 5,84 le boisseau. Le maïs a chuté de 0,8% à 5,89-1/2 $ le boisseau et le soja a abandonné 0,8% à 12,86 $ le boisseau.

L'état de la récolte américaine de blé d'hiver, touchée par la sécheresse, s'est amélioré plus que ne le prévoyaient les analystes.

Dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures, le gouvernement américain a estimé que 34 % du blé d'hiver était dans un état "bon à excellent" dimanche, soit une hausse de 3 points de pourcentage par rapport à la semaine dernière, à la suite des pluies tombées dans les plaines du sud. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que cette proportion atteigne 32 %, selon une enquête de Reuters.

Pour le mois de mai, le blé est en baisse de 7,8 %, pour le huitième mois consécutif, le maïs a augmenté de 0,7 % après avoir clôturé en forte baisse en avril et le soja est en baisse de 9,4 %, pour le deuxième mois consécutif.

Sur le plan macroéconomique, les marchés des produits de base sont confrontés aux vents contraires d'une récession mondiale.

Les bourses asiatiques ont glissé vers un deuxième mois consécutif de pertes mercredi, et même le brillant Nikkei a marqué une pause, alors que la faible activité des usines chinoises a alimenté les doutes croissants sur la reprise post-pandémique de la deuxième plus grande économie du monde.

Le blé subit une pression supplémentaire en raison de la faible demande d'exportation pour les produits américains. Les prix à l'exportation du blé russe s'affaiblissent encore dans l'attente d'une nouvelle récolte et en raison de la faible demande des importateurs mondiaux, selon les analystes.

Les acheteurs américains auraient acheté la semaine dernière environ 60 000 tonnes de blé d'origine européenne, dont la moitié proviendrait de Pologne et d'Allemagne, selon les négociants européens, ce qui souligne les prix élevés du blé américain.

La Commission européenne a revu à la hausse ses prévisions mensuelles pour les récoltes de blé tendre et de colza de l'Union européenne de cette année, tout en réduisant ses perspectives pour l'orge et le maïs, selon les données publiées par l'exécutif de l'UE.

L'Ukraine cherche à obtenir des garanties de la part de Moscou et de l'ONU que l'accord sur l'exportation sécurisée des céréales de la mer Noire fonctionnera normalement si Kiev autorise l'ammoniac russe à transiter par le territoire ukrainien, a déclaré un responsable ukrainien mardi.

Entre-temps, les semis de maïs et de soja pour la récolte 2023 aux États-Unis avancent plus vite que la normale, tandis que les producteurs et les négociants surveillent les conditions de sécheresse dans certaines parties du Midwest.

Après la clôture du CBOT, les premières évaluations de l'état du maïs par le ministère américain de l'agriculture (USDA) pour 2023 ont établi que 69 % de la récolte américaine était dans un état "bon à excellent", ce qui est inférieur aux attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 71 % et en baisse par rapport aux 73 % de l'année précédente.

Les semis de maïs aux États-Unis sont terminés à 92 %, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale de 84 %, et les semis de soja sont terminés à 83 %, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale de 65 %, a indiqué l'USDA.

Le gouvernement a prévu que l'offre de maïs et de soja augmenterait au cours de la campagne 2023/24 en raison des prévisions de récoltes record.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, l'huile de soja, le blé, le maïs et la farine de soja du CBOT mardi, selon les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Shailesh Kuber)