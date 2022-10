Le fleuve Mississippi reste peu profond alors que l'hiver sec frappe le sud des États-Unis - NOAA

La sécheresse, qui touche actuellement 59 % du pays, devrait se poursuivre ou s'aggraver dans la vallée moyenne et inférieure du Mississippi ainsi que dans une grande partie de l'Ouest et des Grandes Plaines, a indiqué le Centre de prévision climatique de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dans ses perspectives pour l'hiver (décembre-février).

Toutefois, les précipitations supérieures à la moyenne attendues dans le Midwest et dans la vallée de la rivière Ohio pourraient apporter un certain soulagement à la voie navigable touchée par la sécheresse plus tard dans l'hiver, a déclaré la NOAA, citant les effets d'un troisième hiver consécutif de La Nina, un phénomène climatique qui modifie les schémas météorologiques.

Les niveaux d'eau du fleuve Mississippi ont baissé à des niveaux historiquement bas cet automne, interrompant parfois les expéditions par barge de céréales, d'engrais, de charbon et d'autres produits de base sur la principale voie navigable et révélant une épave centenaire.

Environ 60 % des exportations américaines de céréales quittent le pays via la côte du Golfe. Les expéditions cruciales d'engrais, de produits chimiques agricoles et de sel de voirie qui remontent le Mississippi avant l'hiver ont également été perturbées.

"Dans toute la vallée inférieure du Mississippi, nous sommes favorables à la poursuite de précipitations inférieures à la normale", a déclaré Jon Gottschalck, chef de la branche des prévisions opérationnelles du centre de prévision climatique de la NOAA.

"Cela conduirait certainement, si la prévision se réalise, à la poursuite des bas niveaux d'eau et à l'exacerbation des conditions de sécheresse là-bas."

Les prévisionnistes de la NOAA prévoient également que les conditions de sécheresse persisteraient ou s'aggraveraient dans l'Ouest et dans la ceinture agricole des Plaines du Sud, où les agriculteurs ont du mal à planter leur récolte de blé d'hiver en raison de sols excessivement secs.

Près de 90 % du Kansas, premier État producteur de blé aux États-Unis, connaît un certain niveau de sécheresse, le pire depuis au moins huit ans, selon les données du National Drought Mitigation Center.