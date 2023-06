Les contrats à terme sur le maïs américain ont atteint leur plus haut niveau depuis près de deux mois lundi, les opérateurs s'inquiétant des pluies décevantes du week-end et des conditions sèches qui pèsent sur les cultures dans certaines parties de la ceinture agricole du Midwest, ont indiqué les analystes.

Les contrats à terme sur le blé ont suivi, trouvant un soutien supplémentaire dans les tensions croissantes dans la région de la mer Noire. Les contrats à terme sur le soja ont été mitigés, les contrats les plus proches chutant en raison de la faiblesse de la demande à l'exportation et de prises de bénéfices, tandis que les contrats les plus anciens s'accrochaient à des gains modestes.

Le maïs de juillet du Chicago Board of Trade a gagné 13 cents à 6,17-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint 6,23-3/4 dollars, son niveau le plus élevé depuis le 21 avril.

Le blé de juillet du CBOT a terminé en hausse de 3 1/2 cents à 6,33-3/4 dollars le boisseau. Le soja de juillet a terminé en baisse de 13-3/4 cents à 13,72-3/4 dollars le boisseau, tandis que le contrat de novembre, qui représente la récolte de soja de 2023, s'est établi en hausse de 4-3/4 cents à 12,09 dollars.

Les conditions météorologiques et la sécheresse des sols dans certaines régions du Midwest sont restées au centre de l'attention. Après la clôture du CBOT, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a estimé que 61 % des cultures de maïs aux États-Unis étaient en bon ou en excellent état, soit 3 points de pourcentage de moins qu'il y a une semaine et moins que la moyenne des estimations d'un sondage Reuters.

L'USDA a également abaissé de 3 points de pourcentage son évaluation de la récolte de soja aux États-Unis, à 59 % de bonne à excellente, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 60 %.

"Au cours du week-end, des averses intermittentes ont augmenté l'humidité du sol, mais certaines régions ont encore besoin de pluie", a déclaré le bureau de l'économiste en chef de l'USDA dans une note quotidienne sur les conditions météorologiques des cultures.

Les prix du blé ont augmenté en raison des inquiétudes concernant le corridor d'exportation des céréales de la mer Noire. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré qu'il craignait que la Russie ne renonce, le 17 juillet, à un accord permettant l'exportation en toute sécurité, en temps de guerre, de céréales et d'engrais à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire.

Entre-temps, les négociants ont surveillé les signes indiquant que la Russie imposait un prix minimum officieux pour les exportations de blé. Un fournisseur qui a vendu 55 000 tonnes de blé russe à l'Égypte pourrait chercher à s'approvisionner auprès d'un autre pays, a déclaré un ministre égyptien samedi, dans un climat de confusion concernant le prix minimum de 240 dollars la tonne FOB imposé officieusement par la Russie.

Le vendeur de l'appel d'offres égyptien de la semaine dernière avait vendu du blé russe à 229 dollars FOB, tandis que tous les autres blés russes étaient proposés à 240 dollars.

"L'impression est que les autorités russes n'ont pas accordé de dérogation pour une vente à un prix inférieur à l'Égypte, de sorte qu'il semble que le niveau de 240 dollars soit imposé", a déclaré un négociant en céréales. (Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et de Matthew Chye à Singapour ; rédaction de David Goodman, Richard Chang et Grant McCool)