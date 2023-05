Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont encore perdu du terrain jeudi, les prix atteignant leur plus bas niveau en une semaine en raison de la progression rapide des semis aux États-Unis.

Le blé a chuté pour la quatrième séance consécutive en raison des conditions météorologiques favorables au développement des cultures dans certaines régions du Midwest américain.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 0,1% à 14,03 dollars le boisseau, à 00h39 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 3 mai à 14,02 dollars le boisseau.

* Le blé a baissé de 0,4% à 6,38-3/4 dollars le boisseau et le maïs a perdu 0,4% à 5,91-3/4 dollars le boisseau.

* Le rythme rapide des semis aux Etats-Unis et les prévisions de conditions climatiques favorables pèsent sur les prix du soja.

* Cependant, la bourse argentine Rosario Grains a réduit ses prévisions pour la récolte de soja 2022/2023 de 6,5 % à 21,5 millions de tonnes, a-t-elle déclaré mercredi, alors que les effets d'une météo défavorable ont frappé la principale culture du pays.

* Sur le marché du blé, les discussions sur l'accord d'exportation de la mer Noire occupent le devant de la scène.

* Le ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré mercredi qu'il pensait que l'accord ukrainien sur les céréales de la mer Noire pourrait être prolongé d'au moins deux mois, alors que les fonctionnaires des parties concernées ont tenu le premier jour des discussions sur une extension à Istanbul.

* La Russie a déclaré qu'elle ne prolongerait pas l'accord au-delà du 18 mai, à moins qu'une liste de demandes ne soit satisfaite pour éliminer les obstacles à ses propres exportations de céréales et d'engrais. M. Cavusoglu s'adressait aux journalistes à son retour d'un voyage à Moscou.

* Les prix à l'exportation du blé russe se sont affaiblis en raison de volumes d'exportation toujours élevés, de l'incertitude entourant l'accord sur les céréales de la mer Noire et de l'anticipation d'une nouvelle récolte, ont déclaré les analystes mercredi.

* Les exportations de blé tendre de l'Union européenne pour la saison 2022/23 qui a débuté en juillet dernier ont atteint 26,49 millions de tonnes au 7 mai, soit une hausse de 11 % par rapport aux 23,87 millions de tonnes de l'année précédente, selon les données publiées par la Commission européenne mercredi.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, le blé et l'huile de soja du CBOT mercredi, ont indiqué les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs et la farine de soja du CBOT.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté en avril à un rythme légèrement plus lent que prévu, suggérant que la Réserve Fédérale réussit à maîtriser l'inflation.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 China PPI, CPI YY April 1100 UK BOE Bank Rate May 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US PPI Machine Manuf'ing April Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 à Niigata (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Rashmi Aich)