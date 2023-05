Le soja de Chicago a chuté mercredi à son plus bas niveau depuis plus de sept mois, tandis que le maïs s'est détendu en raison de conditions météorologiques favorables aux cultures dans certaines régions du Midwest américain et d'une forte concurrence à l'exportation qui ont permis de maintenir les prix.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé, l'accent étant mis sur les pourparlers visant à renouveler l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,4% à 13,59 dollars le boisseau, à 0301 GMT, après avoir baissé plus tôt dans la séance à son plus bas niveau depuis le 7 octobre à 13,56 dollars le boisseau.

Le maïs a cédé 0,8% à 5,76-1/2 le boisseau et le blé a glissé de 0,6% à 6,43-3/4 le boisseau.

Les fortes perspectives de récoltes aux États-Unis ont exercé une pression sur le soja et le maïs. La semaine dernière, le ministère américain de l'agriculture prévoyait des récoltes américaines record pour les deux cultures en 2023, puis lundi, il a déclaré que les cultures de maïs aux États-Unis étaient plantées à 65 % et que les plantations de soja étaient terminées à 49 %, ce qui est supérieur à leurs moyennes respectives sur cinq ans.

La faiblesse de la demande sur le marché de l'exportation a renforcé les perspectives baissières, compte tenu des récoltes massives de soja et de maïs au Brésil, fournisseur rival.

En ce qui concerne le blé, le marché surveille de près les négociations visant à prolonger l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire.

"L'incertitude sur le marché du blé se poursuit suite aux doutes sur l'extension de l'accord sur les céréales de la mer Noire", a déclaré ING dans une note.

"L'accord doit expirer le 18 mai et la Russie a menacé de ne pas le prolonger si ses exigences ne sont pas satisfaites. Une extension de l'accord est cruciale si l'Ukraine veut atteindre ses objectifs d'exportation de céréales pour la saison 2023/24."

L'accord sera très probablement renouvelé, selon des sources du marché, mais même un veto de la Russie n'empêcherait pas les approvisionnements ukrainiens d'atteindre les marchés mondiaux, bien qu'à un coût plus élevé.

La Turquie, l'Ukraine, la Russie et les Nations unies ont engagé des pourparlers sur les moyens de prolonger un accord négocié en juillet permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes via la mer Noire, qui expire le 18 mai.

Les exportations de blé tendre de l'Union européenne pour la saison 2022/23 qui a débuté en juillet dernier ont atteint 27,17 millions de tonnes au 14 mai, soit une hausse de 12 % par rapport aux 24,33 millions de tonnes de l'année précédente, selon les données publiées par la Commission européenne mardi.

La bourse des céréales de Buenos Aires a prévu mardi que la récolte de blé 2023/24 de l'Argentine atteindrait 18 millions de tonnes, soit une hausse de 45% par rapport aux 12,4 millions de tonnes récoltées la saison dernière (2022/23), le pays étant confronté à une sécheresse historique.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, le maïs, l'huile de soja, le blé et la farine de soja du CBOT mardi, selon les traders. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Uttaresh Venkateshwaran et Sherry Jacob-Phillips)