Le soja de Chicago a légèrement baissé mercredi pour toucher un nouveau plus bas de sept mois, sous la pression des perspectives de récolte favorables dans le Midwest américain et des doutes sur la demande d'exportation.

Le blé a légèrement augmenté, soutenu par des perspectives de récolte médiocres pour le blé d'hiver américain et par l'incertitude quant à un accord autorisant les expéditions de céréales en provenance d'Ukraine à l'approche de la date limite de jeudi.

Le maïs a été mitigé.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,3% à 13,60-1/4 dollars le boisseau, à 1034 GMT, après avoir touché son plus bas niveau depuis octobre pour la deuxième séance consécutive.

Le contrat de maïs le plus actif du CBOT a cédé 1,0 % à 5,75-1/4 dollars le boisseau, bien que d'autres positions aient été marginalement plus élevées.

Le blé CBOT a ajouté 0,7% à 6,51-3/4 $ le boisseau.

Les fortes perspectives de récolte aux États-Unis ont exercé une pression sur le soja et le maïs, l'avancement des semis de printemps venant s'ajouter à la pression de l'offre créée par les prévisions du ministère américain de l'agriculture, vendredi, qui annoncent des récoltes américaines record pour les deux cultures en 2023.

La faiblesse de la demande sur le marché de l'exportation est venue s'ajouter aux perspectives baissières.

La société de conseil Agritel a déclaré que "la pression de la récolte brésilienne" pesait sur le marché américain.

"En même temps, les conditions météorologiques restent généralement favorables dans la Corn Belt, ce qui exerce une pression sur les prix du soja et du maïs", a-t-il indiqué dans une note.

Les marchés céréaliers attendent de savoir si l'accord sur les céréales de la mer Noire sera renouvelé au-delà de la date limite du 18 mai.

Le Kremlin, qui a averti à plusieurs reprises qu'il quitterait l'accord si ses demandes concernant ses exportations de céréales et d'engrais n'étaient pas satisfaites, a refusé mercredi de commenter l'issue possible de l'accord.

De nombreux acteurs du marché continuent de penser que l'accord sera très probablement renouvelé et que même un veto de la Russie n'empêcherait pas les livraisons ukrainiennes d'atteindre les marchés mondiaux, bien qu'à un coût plus élevé.