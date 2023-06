Les contrats à terme sur le blé américain ont baissé mercredi, le contrat de blé tendre rouge d'hiver le plus actif du Chicago Board of Trade ayant mis fin à une hausse de cinq séances qui avait poussé les prix à leur plus haut niveau depuis près de trois semaines, ont indiqué les négociants.

Mais les inquiétudes concernant la demande d'exportation pour les réserves américaines ont tiré les prix du blé vers le bas, les offres à haute teneur en protéines enregistrant les plus fortes baisses.

"Ce marché a-t-il suffisamment d'éléments pour justifier une hausse alors que la Russie continue de déverser du blé sur le marché ? a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières. "La Russie fixe toujours le prix du marché mondial du blé.

Les contrats à terme sur le maïs ont chuté, les contrats qui suivent les cultures récemment semées affichant les plus fortes baisses en raison des prévisions de pluies dans les principales zones de culture du Midwest ce week-end.

"Il semble que les choses changent pour le plus humide", a déclaré Charlie Sernatinger, analyste chez Marex Capital, dans une note à ses clients. "Et la sécheresse que nous avons observée est une anomalie.

Le soja a terminé en demi-teinte, le contrat le plus actif s'étant raffermi, les opérateurs ayant pris des positions avant la publication vendredi par le ministère américain de l'Agriculture du rapport très attendu sur les estimations de l'offre et de la demande mondiales de produits agricoles. Mais les perspectives pluvieuses ont pesé sur les contrats de soja de la nouvelle récolte, qui ont clôturé en territoire négatif.

Le contrat de référence du Chicago Board of Trade pour le blé tendre rouge d'hiver de juillet a baissé de 11 cents à 6,16-3/4 dollars le boisseau. Les contrats à terme du blé de force rouge d'hiver de K.C. étaient en baisse de 4,0 % et le blé de printemps de juillet du MGEX était en baisse de 2,8 %.

Les contrats à terme sur le blé ont montré une certaine vigueur au cours de la séance de la nuit, soutenus par les inquiétudes concernant l'expédition sûre des approvisionnements de la mer Noire et la baisse de la production en Australie.

"Certains problèmes d'approvisionnement se font jour, mais le blé américain a du mal à trouver des débouchés", a déclaré un négociant en céréales basé à Singapour.

Les contrats à terme sur le maïs de juillet du CBOT étaient en baisse de 3-3/4 cents à 6,04-1/4 dollars le boisseau et les contrats à terme sur le soja de juillet du CBOT étaient en hausse de 7-1/2 cents à 13,60-3/4 dollars le boisseau. (Informations complémentaires fournies par Naveen Thukral à Singapour et Sybille de La Hamaide à Paris ; Rédaction : Rashmi Aich, Subhranshu Sahu, David Gregorio et Cynthia Osterman)