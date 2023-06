Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont légèrement baissé au début de la journée de mardi en Asie, les opérateurs ayant pris leurs bénéfices après une récente hausse malgré les inquiétudes persistantes sur l'offre et l'incertitude quant à l'avenir de l'accord sur les céréales de la mer Noire.

Les cours du soja et du blé étaient tous deux orientés à la hausse.

FONDAMENTAUX

* Les contrats à terme sur le blé ont perdu 0,2 % à 6,86-3/4 dollars le boisseau, à 2 h 03 GMT, après avoir atteint un plus haut de deux mois lors de la séance précédente.

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,8% à 13,52-1/2 dollars le boisseau, et le maïs a gagné 1,2% à 6,04-1/2 dollars le boisseau.

* Le CBOT était fermé lundi à l'occasion de la fête du 19 juin aux Etats-Unis.

* Le vice-ministre russe des affaires étrangères a déclaré lundi que même si l'accord autorisant les expéditions de céréales ukrainiennes via la mer Noire prenait fin, l'accord de la Russie avec les Nations Unies visant à faciliter ses propres exportations resterait en vigueur, a rapporté lundi l'agence de presse publique russe RIA.

* Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré samedi qu'il n'y avait "aucune chance" de prolonger l'accord.

* Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne a réduit lundi la quasi-totalité de ses prévisions de rendement moyen pour les cultures de céréales et d'oléagineux de cette année dans l'Union, invoquant des conditions météorologiques défavorables.

* Les agriculteurs brésiliens ont récolté jusqu'à jeudi dernier 4,7 % de la surface plantée pour leur deuxième récolte de maïs dans la région centre-sud, a déclaré lundi la société de conseil en agroalimentaire AgRural, en hausse de 2,5 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente.

* L'agence céréalière algérienne OAIC a acheté du blé de mouture dans le cadre d'un appel d'offres international qui s'est achevé lundi, les approvisionnements devant provenir en grande partie de Russie, ont indiqué les négociants européens dans leurs premières évaluations.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, le maïs, la farine de soja, le blé et l'huile de soja du Chicago Board of Trade vendredi, selon les négociants.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0115 China Loan Prime Rate 1Y, 5Y June

1230 US Housing Starts Number May

2350 Japon La Banque du Japon publie le compte-rendu de la réunion

réunion de politique monétaire tenue les 27 et 28 avril (rapport de Matthew Chye ; édition de Rashmi Aich)