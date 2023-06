Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont grimpé au début de l'heure asiatique, mercredi, en raison des inquiétudes sur l'offre et de la sécheresse dans les régions clés du Midwest américain, qui ont suscité des achats importants.

Les cours du soja et du blé étaient également orientés à la hausse.

FONDAMENTAUX

* Les contrats à terme sur le maïs étaient en hausse de 2,5 % à 6,12-1/4 dollars le boisseau, à 0153 GMT.

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,5 % à 13,50 dollars le boisseau, et les contrats à terme de blé ont gagné 1,6 % à 7,06-3/4 dollars le boisseau.

* Le ministère américain de l'Agriculture a réduit ses estimations de récolte de maïs et de soja plus que prévu mardi, y compris des baisses importantes dans les États les plus producteurs, l'Iowa et l'Illinois, alors qu'une sécheresse croissante a stressé les cultures dans le cœur de la ceinture agricole du Midwest.

* Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une accélération des expéditions de céréales de la mer Noire à partir des ports ukrainiens dans le cadre d'un accord permettant des exportations sûres en temps de guerre, a déclaré un porte-parole de l'ONU mardi, alors que la Russie menace de quitter le pacte le mois prochain.

* L'OAIC, l'organisme public algérien chargé des céréales, a acheté du blé de mouture dans le cadre d'un appel d'offres international, qui s'est achevé lundi, les approvisionnements devant provenir en grande partie de Russie, ont indiqué les négociants européens dans leurs premières évaluations.

* Le ministère japonais de l'agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF) cherche à acheter un total de 92 529 tonnes de blé de qualité alimentaire en provenance des Etats-Unis, du Canada et de l'Australie dans le cadre d'un appel d'offres régulier qui se terminera jeudi.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le blé et le soja du Chicago Board of Trade (CBT) mardi, selon les traders. Les fonds étaient vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les indices boursiers mondiaux ont chuté et le dollar a progressé mardi, les investisseurs évaluant les perspectives des taux d'intérêt américains avant le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0100 Australie Indice composite avancé mai

0600 Royaume-Uni IPC de base, IPC Y/Y mai

1400 Président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell

livre sa politique monétaire semestrielle

de la politique monétaire devant la Chambre des

(Reportage de Matthew Chye ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)