Les contrats à terme sur le maïs et le soja du Chicago Board of Trade ont chuté lundi, revenant sur les gains réalisés au cours de la séance de la nuit, en raison de signes indiquant que la demande d'exportation déjà faible pour les produits américains s'est encore affaiblie, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur le blé ont été fermes, les gains les plus importants ayant été enregistrés par les contrats sur le blé de force rouge d'hiver de la Chine et sur le blé de printemps du MGEX, en raison de l'insuffisance des stocks mondiaux de produits à haute teneur en protéines.

Les contrats à terme sur le maïs ont enregistré les plus fortes baisses, reculant de près de 2 %, les opérateurs ayant ignoré l'impact potentiel du temps chaud et sec dans le Midwest américain sur les cultures récemment ensemencées.

"Je pense qu'il est encore assez tôt pour que les dégâts ne soient pas encore irréversibles", a déclaré Mark Schultz, analyste en chef du marché chez Northstar Commodity. "Le plus important, c'est qu'il n'y a rien du côté de la demande.

Le ministère américain de l'agriculture a déclaré lundi que les inspections hebdomadaires des exportations de maïs étaient tombées à

1,180 million de tonnes

contre 1,346 million de tonnes la semaine précédente.

A 11:08 CDT (1608 GMT), les contrats à terme de maïs de juillet du CBOT étaient en baisse de 11 cents à 5,98 dollars le boisseau. Le contrat a atteint son plus haut niveau en six semaines avant de se retourner à la baisse.

Les contrats à terme de soja de juillet du CBOT étaient en baisse de 1 1/2 cents à 13,51 dollars le boisseau.

Les inspections à l'exportation de soja ont atteint 214 247 tonnes, soit une baisse de 11,9 % par rapport à la semaine précédente.

Les cours du blé tendre rouge d'hiver de juillet du CBOT ont augmenté de 2-3/4 cents à 6,21-3/4 dollars le boisseau.

Les contrats à terme sur le blé ont également été soutenus par l'incertitude concernant un accord autorisant les expéditions à partir des ports ukrainiens de la mer Noire, ainsi que par les signes d'une reprise de la demande mondiale de blé après les récentes baisses de prix.

Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré lundi qu'il ne voyait aucune perspective d'extension de l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire, qui doit expirer à la mi-juillet, ont rapporté les agences de presse russes.

L'Arabie saoudite a acheté 624 000 tonnes de blé lors d'un appel d'offres lundi, soit plus que les 480 000 tonnes demandées, les négociants s'attendant à ce que le blé de la mer Noire, en particulier celui de la Russie, soit fortement approvisionné. (Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour, édition de Kirsten Donovan et Paul Simao)