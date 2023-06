Les contrats à terme sur le maïs et le soja du Chicago Board of Trade ont chuté lundi, revenant sur les gains réalisés au cours de la séance de la nuit, en raison de signes indiquant que la demande d'exportation déjà faible pour les produits américains s'est encore affaiblie, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur le blé ont été fermes, les gains les plus importants ayant été enregistrés par les contrats sur le blé de force rouge d'hiver K.C. et le blé de printemps MGEX, en raison de l'insuffisance des stocks mondiaux de produits à haute teneur en protéines et des inquiétudes concernant le temps sec qui limite la taille de la récolte dans les principales zones de culture d'Europe et de la région de la mer Noire.

Les contrats à terme sur le maïs ont enregistré les plus fortes baisses, avec un recul de près de 1,9 %.

"Les exportations de maïs restent une plaie béante et suintante", a déclaré Charlie Sernatinger, analyste chez Marex Capital, dans une note à ses clients.

Les opérateurs ont ignoré l'impact potentiel du temps chaud et sec dans le Midwest américain sur les cultures récemment ensemencées.

"Je pense qu'il est encore assez tôt pour que les dégâts ne soient pas encore irréversibles", a déclaré Mark Schultz, analyste en chef du marché chez Northstar Commodity.

Le ministère américain de l'agriculture a déclaré lundi que les inspections hebdomadaires des exportations de maïs étaient tombées à 1,180 million de tonnes, contre 1,346 million de tonnes la semaine précédente.

Les contrats à terme sur le maïs de juillet du CBOT se sont établis en baisse de 11-1/2 cents à 5,97-1/2 $ le boisseau. Le contrat a atteint son plus haut niveau en six semaines avant de se retourner à la baisse.

Les contrats à terme sur le soja de juillet du CBOT ont perdu 2 1/2 cents à 13,50 $ le boisseau.

Les inspections à l'exportation de soja se sont élevées à 214 247 tonnes, soit une baisse de 11,9 % par rapport à la semaine précédente.

Le contrat CBOT de juillet sur le blé tendre rouge d'hiver a terminé en hausse de 5 cents à 6,24 $ le boisseau, les contrats de blé de force rouge d'hiver de la Colombie-Britannique et les contrats de blé de printemps de la MGEX affichant des gains plus importants.

L'USDA a déclaré lundi après-midi après la clôture que 64 % des cultures de maïs aux États-Unis étaient considérées comme bonnes ou excellentes au 4 juin, soit une baisse de 5 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente.

La récolte de soja a été jugée bonne ou excellente à 62 %, la récolte de blé d'hiver à 36 % et la récolte de blé de printemps à 64 %. (Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour, rédaction de Marguerita Choy et Paul Simao)