Les contrats à terme sur le maïs et le soja du Chicago Board of Trade ont baissé mardi, sous la pression du rythme rapide des semis dans les principales zones de production du Midwest américain et des perspectives de bonnes conditions météorologiques une fois les semis terminés, ont indiqué les opérateurs.

Les contrats à terme sur le blé tendre rouge d'hiver se sont également affaiblis, le contrat de référence CBOT sur le blé tendre rouge d'hiver ayant baissé de 1,6 % en raison des bonnes conditions de terrain dans l'est du Midwest américain, où la majeure partie de cette culture est produite.

"Étant donné que les conditions météorologiques aux États-Unis sont généralement favorables, il n'y a pas d'intérêt pour l'achat", a déclaré Scott Harms, spécialiste des risques agricoles chez Archer Financial Services. "Le marché du maïs, le marché du soja et le marché du blé n'ont tout simplement pas d'ami en ce moment.

Les contrats de blé de force rouge d'hiver de la Colombie-Britannique ont été fermes en raison de la sécheresse du sol qui limite le potentiel de récolte dans les plaines américaines. Les contrats de blé de printemps du MGEX ont également enregistré des gains, le marché étant soutenu par les retards d'ensemencement dans le Dakota du Nord.

Les contrats à terme du maïs de juillet du CBOT se sont établis en baisse de 11-3/4 cents à 5,84-3/4 $ le boisseau.

Les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande d'exportation ont poussé les contrats à terme de maïs sous leurs plus bas niveaux de la nuit après que le Département américain de l'agriculture ait annoncé que les exportateurs privés avaient annulé des ventes totalisant 272 000 tonnes de maïs à destination de la Chine.

Les contrats à terme CBOT sur le soja en juillet ont clôturé en baisse de 19-1/2 cents à 14,14-1/4 dollars le boisseau.

L'USDA a déclaré lundi que les agriculteurs avaient ensemencé 35 % de la superficie prévue pour le soja au 7 mai, soit le deuxième rythme le plus rapide jamais enregistré.

Le blé tendre rouge d'hiver de juillet du CBOT a perdu 10-1/2 cents à 6,43-1/2 dollars le boisseau.

Les marchés céréaliers se sont détendus après avoir atteint des sommets de deux semaines lundi, lorsque les doutes concernant la poursuite de l'accord sur le corridor de la mer Noire avaient soutenu les prix.

Les Nations Unies ont déclaré que les inspections des navires sortants avaient repris mardi dans le cadre d'un accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, que Moscou a menacé d'abandonner le 18 mai en raison d'obstacles à ses propres exportations de céréales et d'engrais. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Sonia Cheema, Chizu Nomiyama, Paul Simao et Richard Chang)