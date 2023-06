Les contrats à terme sur le maïs américain et sur le soja ont baissé mercredi, reculant par rapport à leurs plus hauts niveaux de plusieurs semaines, les opérateurs mettant en balance les craintes d'une baisse de la demande de céréales et d'autres matières premières avec les inquiétudes concernant le temps sec dans le Midwest qui réduit les perspectives de récolte, ont indiqué les opérateurs.

Les contrats à terme sur le blé ont reculé en raison de prises de bénéfices après une progression de quatre séances et de la pression saisonnière exercée par l'expansion de la récolte de blé d'hiver aux États-Unis.

A 12:53 CDT (1753 GMT), le maïs de juillet du Chicago Board of Trade était en baisse de 6-1/4 cents à 6,06-1/4 dollars le boisseau, un jour après avoir atteint 6,25 dollars, son niveau le plus élevé depuis le 21 avril.

Le soja de juillet a baissé de 12-3/4 cents à 13,86-1/2 dollars le boisseau, en recul par rapport au sommet d'un mois de 14,15-1/2 dollars atteint mardi. Le blé de juillet CBOT a perdu 6-1/2 cents à 6,29-3/4 dollars le boisseau.

Les marchés céréaliers n'ont pas bénéficié du soutien d'un dollar plus faible avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. Vers la fin de la séance de mercredi, la Fed a maintenu les taux d'intérêt inchangés, mais a indiqué dans ses nouvelles projections économiques que les coûts d'emprunt augmenteront probablement d'un demi-point de pourcentage supplémentaire d'ici la fin de l'année.

"Les négociants en matières premières continuent de craindre que les hausses de taux de la Fed entraînent notre économie dans une récession qui réduira la demande de matières premières", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX spécialisé dans les matières premières, dans une note à ses clients.

"Les négociants en actions sont de plus en plus convaincus que nous pouvons éviter une récession importante, mais les négociants en matières premières ne voient rien d'autre qu'une faible demande", a écrit M. Suderman.

Les négociants surveillent les gros titres concernant l'Ukraine, déchirée par la guerre, et la région d'exportation de céréales de la mer Noire. La "bonne volonté" de la Russie ne peut pas durer indéfiniment lorsqu'il s'agit de renouveler l'accord sur les céréales de la mer Noire, a déclaré le Kremlin mercredi, un jour après que le président Vladimir Poutine a déclaré que Moscou envisageait de se retirer de l'accord.

Par ailleurs, les nouvelles fondamentales ont été rares. L'Administration américaine des informations sur l'énergie a déclaré que la production hebdomadaire d'éthanol à base de maïs a diminué au cours de la dernière semaine pour atteindre 1,018 million de barils par jour, tandis que les stocks ont diminué pour atteindre 22,226 millions de barils.

Agritel, une société de conseil, a réduit de 15 % ses prévisions pour la récolte de blé en Roumanie après qu'un mois de mai sec ait mis à mal les cultures dans l'un des plus grands producteurs de céréales de l'Union européenne.

L'office agricole FranceAgriMer a abaissé mercredi de 100 000 tonnes sa prévision mensuelle pour les exportations de blé tendre français hors de l'Union européenne pour la saison 2022/23, à 10,2 millions de tonnes, ce qui représenterait tout de même une hausse de 16 % par rapport à la saison précédente. (Reportage de Julie Ingwersen à Chicago, complété par Matthew Chye à Singapour et Sybille de La Hamaide à Paris, et édité par Rashmi Aich et Matthew Lewis)