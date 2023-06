Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont légèrement augmenté lundi sur fond d'inquiétudes concernant l'offre, après qu'une sécheresse historique a affecté la production de la culture dans le troisième exportateur mondial, l'Argentine.

Les marchés à terme du soja et du blé ont tous deux enregistré des pertes.

Les contrats à terme du maïs ont gagné 1,0 % à 6,10 $ le boisseau, à 0401 GMT.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,3 % à 13,82-3/4 $ le boisseau et le blé a perdu 1,2 % à 6,22-1/2 $ le boisseau.

Le principal port céréalier d'Argentine enregistre le plus faible nombre de camions de soja et de maïs depuis au moins 22 ans, a déclaré vendredi la bourse céréalière de Rosario, après qu'une sécheresse historique a mis à mal la production de ces deux cultures clés.

Pour le blé, comme pour les autres marchés céréaliers, le temps frais et humide qui règne actuellement dans le Midwest américain a accru la perspective de meilleures conditions, mais il est peu probable que la récolte s'améliore de façon spectaculaire, a indiqué une note de la société de recherche sur les matières premières Hightower.

Alors que la récolte dans la province du Henan, en Chine centrale, est terminée, l'impact des graves inondations est susceptible de faire baisser les estimations de production lorsque les céréales seront transformées, ajoute la note.

La Russie n'est toujours pas satisfaite de la mise en œuvre de l'accord sur les céréales de la mer Noire, a déclaré samedi le vice-ministre des affaires étrangères, Sergei Vershinin, après avoir rencontré la veille de hauts responsables commerciaux de l'ONU, a rapporté l'agence de presse TASS.

La Russie a menacé de se retirer de l'accord sur les céréales le 17 juillet si ses exigences ne sont pas satisfaites.

Un fournisseur de blé russe qui a vendu une cargaison de 55 000 tonnes métriques à l'Égypte s'est "engagé" à la livrer, mais pourrait chercher à s'approvisionner auprès d'un autre pays, a déclaré un ministre égyptien samedi, dans un contexte de confusion concernant le prix minimum imposé par la Russie.

Le ministère américain de l'Agriculture a confirmé des ventes privées de 197 000 tonnes de soja américain pour des destinations inconnues lors de la campagne de commercialisation 2022/23.

Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, l'huile de soja et le blé du Chicago Board of Trade vendredi, et vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs et la farine de soja du CBOT, ont indiqué les traders. (Reportage de Matthew Chye ; Rédaction de Rashmi Aich et Sohini Goswami)