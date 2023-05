Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont baissé vendredi, menés par des contrats différés représentant la récolte de 2023 après que le ministère américain de l'agriculture (USDA) ait prévu une production américaine record qui devrait augmenter les stocks.

En revanche, les contrats à terme sur le blé ont augmenté après que l'USDA a prévu une récolte de blé d'hiver moins importante que prévu dans les plaines américaines touchées par la sécheresse.

À 12 h 56 HAC (1756 GMT), le soja de juillet du Chicago Board of Trade perdait 15 cents à 13,90-1/2 dollars le boisseau et le soja de novembre de la nouvelle récolte perdait 25 cents à 12,23 dollars. Le maïs de juillet était en hausse de 3/4 de cent à 5,83 $ le boisseau, tandis que le maïs de décembre de la nouvelle récolte était en baisse de 6-1/2 cents à 5,07-1/4 $.

L'USDA prévoyait que les agriculteurs américains produiraient un record de 15,265 milliards de boisseaux de maïs, ce qui porterait les stocks à la fin de la campagne 2023/24 à 2,222 milliards de boisseaux, contre 1,417 milliard à la fin de la campagne 2022/23.

Pour le soja, le gouvernement prévoit une récolte de 4,510 milliards de boisseaux et des stocks de soja en fin de campagne 2023/24 de 335 millions de boisseaux, contre 215 millions attendus à la fin de la campagne 2022/23.

"Les chiffres sur le maïs et les haricots étaient irrémédiablement baissiers", a déclaré Charlie Sernatinger, analyste chez Marex Capital, dans une note à ses clients.

L'USDA a prévu que les prix agricoles moyens pour le maïs 2023/24 chuteraient à 4,80 dollars le boisseau, contre 6,60 dollars en 2022/23, tandis que les prix de la nouvelle récolte de soja étaient estimés à 12,10 dollars le boisseau, contre 14,20 dollars en 2022/23.

Les prévisions de production de maïs et de soja dépendront fortement des conditions météorologiques favorables dans le Midwest au cours des prochains mois, ce qui constituera une préoccupation majeure du marché alors que les agriculteurs terminent leurs semis et que les cultures commencent à se développer.

En ce qui concerne le blé, les disponibilités américaines globales devraient se resserrer en 2023/24. L'USDA prévoit la plus petite récolte de blé dur rouge d'hiver, utilisé pour le pain, depuis 1957. Le blé de force rouge d'hiver, cultivé dans les États des plaines, y compris le Kansas, est normalement la classe de blé la plus importante aux États-Unis. Les estimations de l'USDA concernant la production de blé dur rouge d'hiver, soit 514 millions de boisseaux, sont inférieures aux attentes de la plupart des analystes.

Toutefois, la production globale de blé d'hiver aux États-Unis a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente en raison de l'augmentation de la production de blé tendre rouge d'hiver, cultivé dans le Midwest et utilisé pour les aliments de grignotage.

Le prix CBOT du blé tendre rouge d'hiver pour juillet était en hausse de 8-3/4 cents à 6,36 dollars le boisseau en fin de séance vendredi et le prix K.C. du blé de force rouge d'hiver pour juillet était en hausse de 34-1/4 cents à 8,75-3/4 dollars après avoir atteint 8,99-1/2 dollars, le plus haut niveau du contrat depuis le 25 novembre. (Reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour et de Sybille de La Hamaide à Paris ; rédaction de Rashmi Aich, Kirsten Donovan)