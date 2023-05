Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade (CBOT) ont fortement chuté sur les marchés techniques vendredi, les investisseurs s'étant empressés de liquider leurs positions avant le week-end, selon les traders.

Le contrat de soja le plus actif a chuté à son plus bas niveau depuis juillet - et plusieurs contrats de soja de nouvelle récolte ont également plongé à leur plus bas niveau - en raison de la faible demande d'exportation des États-Unis et d'une nouvelle prévision estimant que la récolte de soja du Brésil serait plus importante que prévu.

Les marchés des matières premières et les marchés financiers ont été perturbés en fin de journée, après que les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis et l'administration démocrate du président Joe Biden ont interrompu vendredi les négociations sur le relèvement du plafond de la dette du gouvernement fédéral, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, alors que la date butoir pour éviter un défaut de paiement se rapprochait.

"C'est un marché fragile et la fin d'une semaine de négociation technique médiocre", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities, basé dans l'Iowa. "Le marché cherche à savoir si nous pouvons établir un nouveau plancher.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont passé la journée dans un marché agité, alors qu'une vague d'achats à prix cassés au début de la séance a tiré les prix vers le haut dans un rebond technique après les fortes baisses de la veille.

Les mauvaises perspectives de récolte dans les plaines américaines ont initialement donné un coup de pouce aux contrats à terme sur le blé : Le potentiel de rendement du blé au Kansas a été estimé jeudi à son niveau le plus bas depuis au moins 2000 lors d'une visite annuelle sur le terrain.

Mais les contrats à terme sur le maïs et le blé ont également terminé la journée sur une note négative, le blé de force rouge d'hiver de juillet ayant atteint à un moment donné son prix le plus bas depuis le 5 mai.

"Nous avons vu certaines des positions courtes les plus faibles être éliminées du marché, mais personne n'intervient pour acheter sur les hausses", a déclaré Karl Setzer, responsable de la recherche de courtage chez Mid-Co Commodities.

Le soja le plus actif du CBOT s'est établi à 13,07-1/4 dollars le boisseau, soit une baisse de 26 cents. Le maïs le plus actif a baissé de 3/4 de cent à 5,54-1/2 $ le boisseau, tandis que le blé du CBOT a baissé de 6-3/4 de cent à 6,05 $ le boisseau. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Grant McCool)