Les spéculateurs ont été plus vendeurs de soja négocié à Chicago ces dernières semaines, et bien qu'ils aient conservé des paris haussiers jusqu'à mardi dernier, la liquidation de fin de semaine pourrait amener les fonds à être à découvert en temps utile.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 mai, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position nette longue sur les contrats à terme et les options sur le soja du CBOT à 23 942 contrats, contre 48 459 la semaine précédente, établissant ainsi leur position la moins haussière depuis novembre 2021.

Les contrats à terme sur le soja CBOT les plus actifs ont perdu 3,6 % jusqu'au 16 mai, et les fonds ont ajouté des positions courtes brutes pour la sixième semaine consécutive. Le gouvernement américain a prévu une récolte nationale de soja record en 2023 et le Brésil, principal exportateur, vient de collecter sa récolte record, ce qui assombrit les perspectives d'approvisionnement au niveau mondial.

Les contrats à terme sur le soja ont chuté de plus de 4 % au cours des trois dernières séances, atteignant vendredi 13,04-3/4 dollars le boisseau, leur niveau le plus bas depuis juillet dernier. Mercredi, le soja de novembre s'est négocié sous la barre des 12 dollars le boisseau pour la première fois depuis 2021.

Cela pourrait signifier que les gestionnaires d'argent à la clôture de vendredi étaient à découvert net sur les contrats à terme et les options sur le soja pour la première fois depuis avril 2020. Ils n'ont pas été à découvert net pendant deux semaines consécutives ou plus depuis mars 2020.

La position courte nette de soja de tous les temps des gestionnaires de fonds, soit 168 835 contrats à terme et options, a été établie le 14 mai 2019.

Le tourteau de soja CBOT le plus actif a augmenté de près de 2 % au cours de la semaine terminée le 16 mai, bien que les gestionnaires de fonds aient acheté beaucoup plus agressivement que prévu. Ils ont ajouté plus de 18 000 contrats à leur position nette longue, qui a grimpé à 80 287 contrats à terme et contrats d'option.

Les contrats à terme sur l'huile de soja ont chuté de plus de 10 % jusqu'au 16 mai, et les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position courte nette à 36 381 contrats à terme et contrats d'option, contre 13 484 une semaine plus tôt, ce qui représente leur plus importante série de ventes nettes depuis le début du mois de décembre.

La nouvelle position courte des gestionnaires de fonds sur l'huile de soja est la plus importante depuis août 2019, et les nouvelles positions courtes ont joué un rôle plus important dans le dernier mouvement. La dernière position courte des fonds sur le tourteau de soja remonte à début novembre 2021.

Le soja le plus actif a chuté de plus de 4 % au cours des trois dernières séances, et le prix plancher de 408,60 dollars par tonne courte enregistré vendredi était le plus bas depuis le 30 novembre 2022. L'huile de soja a légèrement baissé au cours des trois séances, mais a atteint 45,75 cents la livre mercredi, soit le niveau le plus bas du contrat le plus actif depuis le 12 février 2021.

ACHETEURS DE CÉRÉALES

Les spéculateurs ont été des acheteurs nets de maïs, de blé, de blé de Minneapolis et de Kansas City sur le CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 mai, mais de fortes ventes ont été enregistrées sur les quatre contrats les jours suivants.

Le maïs le plus actif a légèrement reculé et les contrats à terme de décembre ont baissé de 2,5 % au cours de la semaine, bien que les gestionnaires de fonds aient réduit leur position courte nette à 91 985 contrats à terme et options, contre 109 643 une semaine plus tôt, principalement grâce à de nouvelles positions longues.

Les contrats à terme sur le blé du CBOT ont augmenté au cours de la période, et les gestionnaires de fonds ont réduit leur position courte nette de plus de 4 000 contrats pour atteindre 112 769 contrats à terme et contrats d'option, la position la plus baissière pour cette date depuis 2017.

Les contrats à terme de juillet de K.C. et de Minneapolis ont tous deux enregistré des gains décents au cours de la semaine qui s'est terminée le 16 mai. La position longue nette de l'argent géré dans les contrats à terme et les options K.C. a atteint un sommet de six mois de 16 593 contrats, en hausse de plus de 9 000 sur la semaine. La couverture des positions courtes a dominé au cours des deux dernières semaines.

Les gestionnaires de fonds sont restés baissiers sur le blé de Minneapolis la semaine dernière, bien qu'ils aient été acheteurs nets pour la première fois en six semaines, réduisant leur position courte nette de près de 3 500 à 4 838 contrats à terme et d'options.

Les contrats à terme sur le blé du CBOT avaient augmenté au milieu du mois en raison de l'incertitude concernant l'accord sur les céréales de la mer Noire, bien que la Russie ait accepté mercredi une prolongation de deux mois, permettant à l'Ukraine de poursuivre ses exportations par voie maritime.

Le blé K.C. a bénéficié d'une récolte de blé d'hiver américaine moins bonne que prévu, et les retards d'ensemencement dans le Dakota du Nord ont été favorables au blé Minneapolis. Mais les trois types de blé ont subi des pressions à la fin de la semaine dernière.

Le blé CBOT de juillet a chuté de 6,6 % entre mercredi et vendredi, et le prix de 6,02 $ le boisseau enregistré vendredi est le plus bas du contrat le plus actif depuis le 1er avril 2021. Le blé de juillet K.C. a perdu près de 8 % et le blé de Minneapolis a perdu 8,5 % au cours des trois dernières séances.

Le maïs de juillet a baissé de 4,6% sur cette période, touchant jeudi 5,47 dollars le boisseau, soit le plus bas du contrat le plus actif depuis le 27 octobre 2021. Mercredi, le maïs de décembre s'est échangé sous la barre des 5 dollars pour la première fois depuis 2021, alors que les agriculteurs américains sèment efficacement leurs récoltes. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.