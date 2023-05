Les contrats à terme sur le blé américain ont chuté mercredi en raison d'une série de prises de bénéfices, les négociants estimant que le marché ne disposait pas d'éléments fondamentaux pour faire grimper les prix, au lendemain d'un rallye alimenté par de nouvelles inquiétudes concernant un accord sur la mer Noire.

Les contrats à terme sur le maïs ont été fermes pour la deuxième journée consécutive, les contrats sur les anciennes récoltes menant la danse en raison des signes de vigueur sur le marché au comptant. Les contrats de maïs à livraison différée ont terminé en hausse mais ont clôturé en dessous des sommets atteints au cours de la séance après que les prévisions météorologiques aient annoncé des pluies dans l'Iowa au cours de la semaine prochaine.

Le marché du soja a été mitigé, les contrats de l'ancienne récolte ayant légèrement augmenté grâce à des achats techniques, tandis que les contrats différés se sont repliés en raison des inquiétudes concernant la demande.

Les contrats à terme sur le blé ont augmenté de 2,6 % lundi, mais l'abondance de l'offre en Russie - soulignée par la baisse des prix, la révision prévue de sa taxe à l'exportation et les perspectives de récolte favorables - a continué à limiter les prix du blé, ont indiqué les négociants.

"Il n'y a pas eu de demande", a déclaré Scott Harms, spécialiste des risques agricoles chez Archer Financial Services. "Nous n'avons tout simplement pas de débouchés pour le blé américain.

Le prix du blé tendre rouge d'hiver de juillet au Chicago Board of Trade a baissé de 16 cents à 6,06-1/4 dollars le boisseau.

Mardi, l'Ukraine a accusé la Russie d'avoir exclu le port ukrainien de Pivdennyi d'un accord permettant des exportations sûres de denrées alimentaires et d'engrais de la mer Noire à partir des ports ukrainiens d'Odessa, de Chornomorsk et de Pivdennyi. La Russie s'est plainte de ne pas avoir pu exporter de l'ammoniac via un pipeline vers Pivdennyi.

En Chine, un excédent de blé bon marché freine la consommation de maïs et de farine de soja, selon les fabricants d'aliments pour animaux et les analystes.

La fermeté du dollar et la faiblesse des marchés financiers, alors que les investisseurs s'inquiètent de l'impasse des négociations sur le relèvement du plafond de la dette du gouvernement américain, ont également pesé sur le sentiment, selon les négociants.

Les contrats à terme sur le maïs de juillet du CBOT étaient en hausse de 9-3/4 cents à 5,87-1/4 dollars le boisseau.

Le soja de juillet du CBOT a gagné 2 cents à 13,24-1/2 dollars le boisseau. La nouvelle récolte de novembre a baissé de 2-3/4 cents à 11,85 dollars le boisseau. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Matthew Chye à Singapour ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Christina Fincher et David Gregorio)