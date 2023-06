Le blé de Chicago s'est raffermi lundi dans l'espoir que les prix bas actuels stimulent la demande d'exportation après que l'Arabie saoudite a effectué un achat important dans le cadre d'un appel d'offres international.

Le maïs et le soja ont peu varié en raison des prévisions de pluie cette semaine dans les régions de production du Midwest américain.

Le contrat de blé le plus actif du Chicago Board of Trade était en hausse de 0,2% à 6,20-1/2 dollars le boisseau à 1119 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 17 mai à 6,28-3/4 dollars le boisseau.

Le blé a atteint son plus bas niveau depuis 2 ans et demi mercredi, suite à l'amélioration de l'état des cultures aux Etats-Unis et aux inquiétudes concernant la concurrence à l'exportation.

Le maïs a augmenté de 0,08% à 6,09-1/2 dollars le boisseau, le soja a baissé de 0,06% à 13,52 dollars le boisseau.

L'Arabie Saoudite a acheté 624 000 tonnes de blé lors d'un appel d'offres lundi, soit plus que les 480 000 tonnes recherchées, les négociants s'attendant à ce que le blé de la mer Noire, en particulier celui de la Russie, soit fortement approvisionné.

L'achat important de blé par l'Arabie Saoudite... était encourageant car le volume acheté était plus important que celui recherché à l'origine, donc les prix bas pourraient commencer à créer plus de demande après une période calme, a déclaré Matt Ammermann, StoneX Commodity Risk Manager.

"Mais on a l'impression que la Russie pourrait fournir une grande partie des achats saoudiens en raison des bas prix proposés sur les marchés d'exportation, ce qui limite les hausses.

L'Ukraine a déclaré jeudi que l'accord d'exportation de céréales par la mer Noire avait été à nouveau interrompu, la Russie ayant bloqué l'enregistrement des navires, mais que l'Ukraine serait prête à poursuivre l'exportation de céréales par la mer Noire dans le cadre d'un "plan B".

Les prévisions de pluie et de températures plus fraîches pour les cultures de maïs et de soja nouvellement plantées dans le Midwest américain ont été bien accueillies.

"Les cultures ont souffert de la sécheresse et le ministère américain de l'agriculture (USDA) pourrait réduire son évaluation de l'état des cultures américaines plus tard dans la journée, a déclaré M. Ammermann.

Il se peut que les cultures américaines aient souffert d'un certain stress, mais dans l'ensemble, elles semblent croître de manière satisfaisante et il n'est donc pas nécessaire de prévoir une prime de risque importante pour l'instant. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg, reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour, édition de Kirsten Donovan)