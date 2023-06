Les cours à terme du maïs et du soja aux États-Unis se sont stabilisés mardi, après une forte hausse du marché à la fin de la semaine dernière, en raison des craintes que le temps chaud et sec n'entraîne une baisse des récoltes.

Le marché est resté soutenu par les prévisions les plus récentes, qui sont restées défavorables pour les principales zones de culture du Midwest américain, ont indiqué les négociants.

"Le changement de modèle massif que nous attendions à la fin du mois ne s'est pas produit, alors que les températures se maintiennent au-dessus de la normale tout au long du mois de juin et jusqu'au début du mois clé de juillet", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note de recherche.

Le marché du blé a été mitigé, le contrat de blé tendre rouge d'hiver le plus actif du Chicago Board of Trade ayant atteint son niveau le plus élevé depuis plus de deux mois.

Mais la faible demande d'exportation pour les stocks américains a pesé sur les contrats de blé de force rouge d'hiver du K.C. et de blé de printemps du MGEX.

L'OAIC, l'organisme public algérien chargé des céréales, aurait acheté environ 630 000 tonnes de blé de mouture, qui devraient provenir en grande partie de Russie, dans le cadre d'un appel d'offres international.

Les importantes exportations russes ont tempéré les inquiétudes concernant la rupture possible d'un accord sur le corridor de la mer Noire autorisant les expéditions depuis l'Ukraine déchirée par la guerre, que Moscou a menacé à plusieurs reprises de quitter le mois prochain.

Le prix CBOT du blé tendre rouge d'hiver de juillet s'est établi à 6,95-3/4 dollars le boisseau, en hausse de 7-3/4 cents, après avoir culminé à 7,00 dollars, le prix le plus élevé pour le contrat le plus actif depuis le 19 avril.

Le maïs de décembre du CBOT est resté inchangé à 5,97-1/2 dollars le boisseau et le soja de novembre du CBOT a gagné 1/2 cent à 13,42-3/4 dollars le boisseau.

Après la clôture, le département américain de l'agriculture a déclaré que

de bonnes à excellentes notes

pour le maïs ont chuté de 6 points de pourcentage au cours de la dernière semaine pour atteindre 55 %. Pour le soja, le taux de qualité "bonne à excellente" était de 54 % au 18 juin, soit 5 points de moins qu'une semaine plus tôt. (Rapport complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Matthew Chye à Singapour ; rédaction de Rashmi Aich, Jan Harvey, Aurora Ellis et Richard Chang)