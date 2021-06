Birmanie-Les heurts se propagent au delta de l'Irrawaddy, plusieurs morts

5 juin (Reuters) - Au moins trois personnes ont trouvé la mort dans le delta de l'Irrawaddy, en Birmanie, lors de heurts entre la junte militaire et des villageois, ont rapporté des médias locaux et des résidents, tandis qu'il a également été fait état de combats dans le Nord et l'Est du pays.

L'armée peine depuis quatre mois à imposer son contrôle depuis qu'elle est revenue au pouvoir à la faveur d'un putsch le 1er février dernier. Ce coup d'état a chassé la dirigeante démocratiquement élue Aug San Suu Kyi après une décennie de réformes démocratiques qui ont permis l'ouverture de ce pays du Sud-Est asiatique longtemps isolé.

Des manifestations contre la junte se tiennent quotidiennement dans de nombreuses parties du pays, paralysées également par des grèves, tandis que les tentions avec des groupes ethniques armés opposés aux militaires sont montés d'un cran.

Des heurts ont été rapportés samedi dans la région agricole de l'Irrawaddy, importante pour sa production de riz. Selon un résident, ils ont débuté avant l'aube à Kyonpyaw, à 150 km au Nord-Ouest de Yangon, quand des soldats sont venus arrêter un homme soupçonné de trafic d'armes et ont été accueillis par l'explosion d'une bombe.

Reuters n'a pas été en mesure de contacter un porte-parole de la junte pour faire un commentaire sur ces heurts ou sur les autres combats signalés au Myanmar.

Depuis le coup d'état, au moins 845 personnes ont été tuées par les forces de sécurité et plus de 4.500 emprisonnés, selon des données d'activistes. Les militaires au pouvoir contestent ces chiffres. (Gilles Guillaume pour la version française)