Des Indonésiens prient en plein air après qu'un séisme meurtrier ait détruit une ville

L'ecclésiastique musulman Muhamad Jamhur a dirigé la prière d'une congrégation sur un terrain de volley-ball extérieur situé à seulement 200 mètres d'une mosquée dont les murs ont été fissurés et les fenêtres brisées par le séisme de magnitude 5,6 qui a frappé la ville de Cianjur, à environ 75 km au sud de la capitale Jakarta, en début de semaine.

"Après la catastrophe, nous avons toujours peur. Nous avons donc dû nous installer ici, sur ce terrain de volley-ball, et non dans une mosquée. J'ai demandé à la congrégation de rester sur ses gardes car la catastrophe pourrait à nouveau frapper", a déclaré Muhamad, 52 ans.

Des centaines de répliques sismiques ont secoué la région montagneuse, où des habitants endeuillés et traumatisés s'abritent dans des tentes, en attendant que l'approvisionnement en nourriture, eau et médicaments soit ralenti par les fortes pluies et les glissements de terrain.

Le vendeur de nourriture Asep Hidayat, qui comme beaucoup d'autres a perdu sa maison dans le séisme, a déclaré qu'il était reconnaissant de pouvoir se joindre aux prières, même si ce n'est pas dans une mosquée.

"La prière doit continuer, même si nous sommes dans un abri, la prière est une obligation", a-t-il déclaré.

La population de l'Indonésie est majoritairement musulmane.

Vendredi, les équipes de secours ont poursuivi leurs efforts pour dégager la boue et les débris et sortir les éventuelles victimes. Environ 40 personnes sont toujours portées disparues, mais les espoirs de les retrouver vivantes sont minces, a déclaré l'agence d'atténuation des catastrophes.

L'Indonésie est l'une des nations les plus sujettes aux tremblements de terre au monde, enregistrant régulièrement de forts séismes au large des côtes où courent les lignes de faille.

Le séisme de lundi a été particulièrement meurtrier car il a frappé une zone densément peuplée à une profondeur de seulement 10 km. De mauvaises normes de construction ont également provoqué l'effondrement de bâtiments, entraînant de nombreux décès, selon les responsables.