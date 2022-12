Factbox-One last test for Trump's U.S. midterm election endorsements (en anglais)

M. Trump, qui a lancé une nouvelle course à la Maison-Blanche, a soutenu plus de 200 candidats au cours du cycle électoral, bien que la plupart d'entre eux soient des républicains participant à des courses faciles à gagner pour le parti.

Parmi les 12 soutiens hautement compétitifs, dont plusieurs ont commencé par des contestations de primaires contre des républicains sortants, quatre ont remporté l'élection, tandis que quatre ont perdu et qu'un espère encore une victoire au second tour de la Géorgie mardi pour un siège au Sénat américain. Trois autres ont perdu leurs primaires.

Voici un aperçu du bilan de Trump :

À DÉTERMINER

Herschel Walker

* Affronte le sortant démocrate au second tour d'un scrutin pour le siège de sénateur américain en Géorgie

Star du football à la retraite qui n'a jamais occupé de fonction élective, Walker a talonné le sénateur démocrate Raphael Warnock dans le décompte des voix du 8 novembre. Mais comme aucun des deux candidats n'a obtenu 50 % des voix, ils s'affrontent à nouveau mardi dans un second tour de scrutin. Les points faibles de Walker, soutenu par Trump, comprennent des allégations de violence domestique. Fervent défenseur de l'avortement, la campagne de Walker a été secouée par des rapports selon lesquels il aurait payé plusieurs anciennes petites amies pour qu'elles avortent. Il a nié toutes les allégations portées contre lui.

GAGNANTS

J.D. Vance

* A remporté le siège de sénateur américain de l'Ohio laissé vacant par le sénateur républicain sortant Rob Portman.

Vance, soutenu par Trump, est largement connu comme l'auteur du best-seller "Hillbilly Elegy", qui documente la descente des villes industrielles dans des États comme l'Ohio vers la pauvreté et la toxicomanie. Pour le concours du Sénat, il s'est débarrassé de sa réputation de critique de Trump et s'est présenté comme un populiste en colère dans le moule de Trump, obtenant ainsi le soutien de l'ancien dirigeant. Dans le concours de mi-mandat, il a battu le représentant américain démocrate Tim Ryan.

Ted Budd

* A remporté le siège de sénateur américain pour la Caroline du Nord laissé vacant par le sénateur républicain Richard Burr qui prend sa retraite.

Budd a battu de justesse la démocrate Cheri Beasley dans la course au Sénat. Membre ordinaire de la Chambre des représentants, Budd avait peu de notoriété à l'échelle de l'État avant de se présenter à l'investiture républicaine. Après le soutien de Trump, il a fait un bond dans les sondages d'opinion et a facilement battu l'ancien gouverneur de Caroline du Nord Pat McCrory lors de la primaire du 17 mai.

Harriet Hageman

* A remporté le district congressionnel at-large du Wyoming

Trump a apporté son soutien à Hageman, une avocate, en septembre 2021, cherchant à punir la représentante républicaine sortante Liz Cheney, qui a été déchue de son rôle de numéro 3 des républicains de la Chambre pour avoir voté en faveur de la mise en accusation de l'ancien président pour avoir incité l'émeute du Capitole du 6 janvier 2021. Mme Cheney, la fille de l'ancien vice-président américain Dick Cheney, a également été vice-présidente de la commission de la Chambre qui a enquêté sur l'attaque du Capitole. Hageman a facilement remporté le concours du 8 novembre pour représenter le Wyoming, qui est très majoritairement républicain.

Russell Fry

* A remporté le 7e district du Congrès de la Caroline du Sud, qui est fortement républicain.

Fry, un représentant de l'État, a obtenu l'appui de Trump après que le représentant américain Tom Rice se soit joint aux démocrates et à une poignée de républicains pour voter en faveur de la destitution de l'ancien président pour avoir incité l'attaque meurtrière du Capitole. M. Fry a battu M. Rice lors de la primaire républicaine du 14 juin, déclarant après coup à ses partisans qu'il travaillerait dur pour rendre Trump fier. Le 8 novembre, il a facilement battu son adversaire démocrate Daryl Scott.

LOSERS

Mehmet Oz

* Course perdue pour le siège du Sénat américain pour la Pennsylvanie laissé vacant par le sénateur républicain Pat Toomey qui prend sa retraite.

Le soutien de Trump au médecin célèbre a divisé les leaders républicains de Pennsylvanie. Oz a été battu par le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman lors d'une course serrée, après avoir fait face à des accusations de "carpetbagging" en tant que résident de longue date du New Jersey. Oz a battu de justesse l'ancien dirigeant de fonds spéculatifs David McCormick dans la course à l'investiture du parti républicain.

Joe Kent

* A subi une défaite surprise dans un district à tendance républicaine

Alors que le 3e district du Congrès de Washington était considéré avant l'élection comme étant à tendance républicaine, Kent a perdu de justesse face à la démocrate Marie Gluesenkamp Perez après avoir été critiqué pour ses liens avec l'extrême droite. Kent, un ancien officier des forces spéciales soutenu par Trump, a fait campagne avec le représentant américain Matt Gaetz de Floride et a déclaré à Oregon Public Broadcasting qu'il avait tenu un appel stratégique sur les médias sociaux avec le nationaliste blanc Nicholas Fuentes, bien qu'il ait dit qu'il n'était pas d'accord avec "l'ethno-nationalisme" de Fuentes.

Kent avait remporté de justesse la primaire républicaine du 2 août sur la représentante américaine sortante Jaime Herrera Beutler, qui a voté pour la destitution de Trump l'année dernière.

John Gibbs

* Candidature perdue pour le 3e district du Congrès du Michigan

Gibbs a perdu face à la démocrate Hillary Scholten dans un concours qui s'annonçait serré. Ancien responsable du logement sous Trump avec un historique de tweets incendiaires, y compris des références à des théories de conspiration sans fondement sur les démocrates et le satanisme, Gibbs avait battu le représentant américain Peter Meijer, un autre républicain, dans la primaire du 2 août après qu'un groupe du parti démocrate ait dépensé beaucoup d'argent dans des publicités télévisées vantant le soutien de Trump. M. Meijer, l'un des rares républicains à avoir voté en faveur de la destitution de Trump l'année dernière, a dénoncé ces publicités comme un stratagème visant à aider son "adversaire d'extrême droite" à se faire élire et à permettre aux démocrates de remporter plus facilement cette circonscription modérée en novembre.

Kelly Tshibaka

* Candidature perdue pour battre la sénatrice républicaine sortante Lisa Murkowski de l'Alaska

Trump a soutenu Tshibaka, une ancienne commissaire de l'administration de l'État de l'Alaska, pour détrôner Murkowski, l'un des sept sénateurs républicains qui ont voté pour condamner Trump en 2021 sur des accusations de destitution. Murkowski et Tshibaka se sont tous deux qualifiés pour les primaires du mois d'août aux côtés du démocrate Pat Chesbro, mais Murkowski a triomphé lors de l'élection générale, qui comportait un nouveau système de vote par ordre de préférence qui prend en compte les choix de second choix des électeurs. Ni Murkowski ni Tshibaka n'ont remporté plus de 50 % des voix, mais Murkowski a fini par obtenir 54 % des voix après l'élimination de Chesbro, dont la plupart des voix ont été réattribuées à Murkowski.

LES PERDANTS DES PRIMAIRES

Loren Culp

* Perdu face au représentant républicain sortant Dan Newhouse

L'ancien chef de police d'une petite ville, Loren Culp, a obtenu le soutien de Trump pour affronter Newhouse, qui avait attisé l'ire de Trump en votant pour sa destitution l'année dernière. Mais Newhouse a progressé lors de la primaire républicaine du 2 août, Culp attribuant sa défaite à un champ de candidats républicains très nombreux et tout aussi pro-Trump. Newhouse a facilement été réélu mardi.

David Perdue

* S'est opposé au gouverneur républicain sortant de Géorgie Brian Kemp

Malgré l'appui de Trump, l'ancien sénateur américain David Perdue n'a pas réussi à renverser le gouverneur républicain sortant de Géorgie, Brian Kemp, dans la course à l'investiture du parti. Kemp, qui avait provoqué la colère de Trump en rejetant les fausses déclarations de l'ancien président sur la fraude électorale lors de la course à la présidence de 2020, a remporté sa réélection contre la démocrate Stacey Abrams.

Katie Arrington

* A défié la représentante républicaine des États-Unis Nancy Mace

Katie Arrington, une ancienne législatrice de l'État de Caroline du Sud, a obtenu le soutien de Trump après que la représentante sortante Mace ait publiquement critiqué Trump pour son rôle dans l'assaut de ses partisans contre le Capitole américain. Mace, qui a voté contre la destitution de Trump, a battu Arrington dans la course à l'investiture républicaine en juin et, mardi, a facilement battu la challenger démocrate Annie Andrews.