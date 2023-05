Les principaux partis politiques thaïlandais ont des idéologies et des bases de soutien différentes, mais proposent de nombreuses politiques similaires à l'approche des élections générales du 14 mai, en mettant l'accent sur la conquête des populations rurales pauvres et des millions de personnes accablées par l'endettement des ménages.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns de leurs engagements.

PARTI PHEU THAI

- Viser une croissance économique de 5 % par an.

- Proposer des dons de 10 000 bahts (295 $) via des portefeuilles numériques aux personnes âgées de 16 ans et plus pour qu'elles les dépensent dans leurs communautés, un programme d'une valeur de 560 milliards de bahts (16,55 milliards de dollars).

- Augmenter le salaire minimum journalier à 600 bahts (contre 337 bahts en moyenne) et le salaire minimum mensuel des diplômés universitaires à 25 000 bahts d'ici à 2027.

- Aider chaque famille à gagner au moins 20 000 bahts par mois.

- Tripler le revenu moyen des agriculteurs à 30 000 bahts par rai (0,16 hectare) et par an d'ici à 2027.

- Moratoire de trois ans sur le capital et les intérêts pour les agriculteurs et moratoire d'un an pour les petites entreprises touchées par le COVID-19, ainsi que restructuration de la dette.

- Amélioration du programme de soins de santé universels.

- Programme d'aide sociale pour les personnes âgées, d'une valeur de 300 milliards de bahts.

- Former 20 millions de travailleurs hautement qualifiés et créer 20 millions d'emplois.

- Réduire les tarifs des trains urbains, les coûts de l'énergie, de l'électricité et du gaz, et soutenir les énergies propres et alternatives.

- Un ordinateur tablette par étudiant et par enseignant avec internet gratuit.

PARTI "MOVE FORWARD

- Augmenter le salaire minimum journalier à 450 bahts, avec des révisions annuelles.

- Augmenter l'allocation mensuelle pour les personnes âgées à 3 000 bahts d'ici 2027.

- Réduire les coûts de l'électricité, renégocier les contrats d'achat d'électricité avec les concessionnaires.

- Allègement de la dette pour les agriculteurs âgés qui peuvent payer la moitié de leur dette, le reste étant pris en charge par le gouvernement.

- Fixer les tarifs des bus et des trains urbains.

- Subventionner les prêts au logement et les loyers pour des groupes limités.

- Allocation funéraire de 10 000 bahts.

- Internet payant à hauteur de 1 Go par mois.

- Légalisation des casinos et des paris en ligne gérés par l'État.

- Nouvelle loi constitutionnelle, réforme des forces armées.

PARTI DE LA NATION THAÏLANDAISE UNIE

- Augmenter les allocations mensuelles via les cartes d'aide sociale de l'État à 1 000 bahts par personne et proposer des prêts d'urgence pouvant aller jusqu'à 10 000 bahts.

- Allocation mensuelle de 1 000 bahts pour les personnes âgées.

- Réduire les factures d'électricité pour les personnes à faible revenu et les agriculteurs.

- Fonds d'urgence de 30 milliards de bahts (886,26 millions de dollars) pour les groupes vulnérables.

- Subventions pour les voyages à l'intérieur du pays, système de co-paiement pour l'achat de biens ou de services.

- Permettre aux emprunteurs de rembourser certains prêts de l'État, tels que les prêts étudiants, en travaillant pour le secteur public.

- Subventions pour les récoltes.

PARTI PALANG PRACHARAT

- Proposer 30 000 bahts à 7,5 millions de ménages agricoles pour la culture, 2 000 bahts par rai pour la récolte du riz et des engrais moins chers.

- Augmenter les allocations mensuelles des titulaires de la carte d'aide sociale de l'État de 300 bahts à 700 bahts par personne et leur offrir une assurance-vie gratuite.

- Augmentation de l'allocation mensuelle pour les personnes âgées de 60 ans et plus de 600 à 1 000 bahts à 3 000-5 000 bahts.

- Réduire le prix de l'essence, du diesel et du gaz de cuisine.

- Réduire les factures d'électricité.

- Création d'un fonds d'État de 300 milliards de bahts (8,86 milliards de dollars) pour lutter contre la dette et soutenir l'économie.

- Éducation gratuite jusqu'au niveau universitaire, exonération d'impôts pour les personnes gagnant moins de 500 000 bahts par an.

- Développer les infrastructures dans le nord-est, notamment les projets ferroviaires, les zones industrielles et les ports terrestres.

- Proposer des subventions mensuelles de 10 000 bahts pour les femmes enceintes et de 3 000 bahts par mois pour élever les enfants jusqu'à ce qu'ils aient six ans.

PARTI BHUMJAITHAI

- Moratoire de trois ans sur le principal et les intérêts des prêts jusqu'à un million de bahts.

- Prêt d'urgence de 50 000 bahts chacun pour les personnes âgées de 20 ans et plus.

- Fonds d'assurance-vie pour les personnes âgées de 60 ans et plus, avec un versement de 100 000 bahts en cas de décès.

- Projets de panneaux solaires pour les ménages afin de réduire les factures d'électricité et motos électriques bon marché à 6 000 bahts avec des versements échelonnés sur 60 mois.

- Carte journalière pour les transports publics urbains.

- Utilisation du cannabis pour les traitements médicaux, la santé et l'économie.

- Fonds touristique de 100 millions de bahts pour chaque province.

- Prêts étudiants sans intérêt et sans garantie.

- Agriculture contractuelle sur les prix des récoltes, les paiements et les assurances.

- Machines de traitement du cancer gratuites dans chaque province et centres de dialyse dans chaque district.

PARTI DÉMOCRATE

- Création de banques communautaires villageoises et urbaines de 2 millions de bahts dans tout le pays, pour un coût estimé à 160 milliards de bahts.

- Éducation gratuite jusqu'au niveau universitaire.

- Introduction d'une politique d'épargne obligatoire, report de l'âge de la retraite à 60 ans.

- Garanties de revenus pour les agriculteurs pour un montant de 70 milliards de bahts.

- Prix fixe d'un jour pour les transports ferroviaires urbains.

- Proposer aux agriculteurs 30 000 bahts par foyer.

- Octroi d'un million de titres fonciers en quatre ans pour aider les agriculteurs.