L'Inde a restreint ses exportations de riz alors que la hausse des expéditions fait grimper les prix locaux - un fonctionnaire du gouvernement

L'Inde a interdit les exportations de riz brisé et a imposé un droit de 20 % sur les exportations de différentes qualités de riz jeudi, alors que le plus grand exportateur mondial de cette céréale tente d'augmenter les approvisionnements et de calmer les prix locaux après que les pluies de mousson inférieures à la moyenne aient freiné les plantations.

Les prix du riz brisé ont bondi de 38 % jusqu'à présent en 2022, car les exportations d'avril à août ont atteint 2,13 millions de tonnes, contre 1,58 million de tonnes il y a un an, a déclaré aux journalistes Sudhanshu Pandey, le plus haut fonctionnaire du ministère de la Consommation, de l'Alimentation et de la Distribution publique.