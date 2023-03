L'Italie va réduire sa production de riz en raison de la sécheresse pour la 2e année consécutive

(Reuters) - La production italienne de riz devrait chuter en 2023, les agriculteurs étant confrontés à une deuxième année de sécheresse réduisant la superficie des terres rizicoles à leur niveau le plus bas depuis plus de deux décennies, avertissent les groupes agricoles.

L'Italie cultive environ 50% du riz produit dans l'Union européenne et est le seul producteur au monde des riz les plus adaptés au risotto, tels que l'Arborio et le Carnaroli.

Quelque 94% de la production italienne sont cultivés dans les régions septentrionales de la Lombardie, autour de Milan, et du Piémont, autour de Turin.

Roberto Magnaghi, directeur général de l'Ente Nazionale Risi, un organisme public de recherche sur le riz, a déclaré à Reuters qu'il n'y aurait pas plus de 211.000 hectares ensemencés en riz en 2023, soit la plus petite superficie depuis 23 ans.

"L'eau est rare. Nous regardons tous vers le ciel", a-t-il commenté.

Les estimations pour 2023 sont en baisse de 7.400 hectares par rapport à 2022 et de 16.000 hectares par rapport à 2021.

Le lobby agricole Coldiretti a réalisé une estimation similaire.

Selon Roberto Magnaghi, les perspectives en Lombardie et dans le Piémont sont encore plus sombres qu'en 2022, lorsque les cultures avaient été détruites par la sécheresse et la production avait chuté de 17% par rapport à l'année précédente.

Dans la province lombarde de Pavie, célèbre pour son riz à risotto, la production a chuté de 16%.

Les niveaux d'humidité des sols ne se sont pas encore rétablis après la sécheresse de l'année dernière et l'accumulation de neige dans les Alpes italiennes est inférieure à celle de 2022, a déclaré Andrea Toreti, expert en agriculture au Centre commun de recherche de la Commission européenne.

"Il sera difficile de combler le déficit que nous avons avec les pluies de printemps", a-t-il ajouté.

En janvier, les scientifiques et les groupes de défenses de l'environnement ont tiré la sonnette d'alarme concernant les pénuries d'eau en Italie, après la baisse marquée des chutes de neige hivernales.

Mardi, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a déclaré au parlement qu'elle travaillait avec les autorités régionales et municipales sur un "plan national pour l'eau" afin d'améliorer les infrastructures grâce aux nouvelles technologies ainsi que pour sensibiliser le public à la nécessité d'économiser l'eau.

Roberto Magnaghi de l'Ente Nazionale Risi a indiqué que des recherches étaient également en cours pour créer de nouvelles variétés de riz plus résistantes à la sécheresse, mais qu'elles étaient limitées par la législation de l'UE encadrant les cultures génétiquement modifiées.

"Avec les méthodes traditionnelles, il faut des années pour créer de nouvelles variétés".

(Avec la contribution d'Antonella Cinelli ; Version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)

par CarloGiovanni Boffa