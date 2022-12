L'inflation indonésienne de novembre se refroidit encore mais reste supérieure à l'objectif fixé

Le taux d'inflation annuel global a diminué à 5,42% en novembre, contre 5,71% en octobre et 5,50% attendus par les analystes interrogés par Reuters. La fourchette d'inflation visée par la Banque d'Indonésie est de 2 % à 4 %.

Le taux d'inflation annuel de base, qui exclut les prix contrôlés par le gouvernement et les prix volatils des denrées alimentaires, a légèrement baissé à 3,30% contre 3,31% en octobre. Le sondage Reuters avait prévu un taux de 3,40%.

Parmi les plus grands contributeurs à l'inflation, on trouve les prix du carburant, les tarifs aériens et les coûts de transport dans les centres-villes, a déclaré à la presse M. Setianto, directeur adjoint de Statistics Indonesia, suite aux ajustements des prix du carburant en septembre.

Dans le même temps, le prix du riz, un aliment de base en Indonésie, a encore augmenté le mois dernier, bien que le rythme ait ralenti, a-t-il dit.

La Banque d'Indonésie (BI) maintiendrait une politique de taux d'intérêt anticipée et préventive l'année prochaine pour contrôler l'inflation, a déclaré mercredi le gouverneur Perry Warjiyo lors de la réunion annuelle de la banque centrale avec les parties prenantes du secteur financier.

La BI cherche à gérer les anticipations d'inflation, qui, selon M. Warjiyo, restent élevées, et à ramener l'inflation de base dans sa fourchette cible au cours du premier semestre de 2023.