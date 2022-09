Le bénéfice trimestriel du supermarché britannique Morrisons réduit de moitié

Le groupe, qui appartient à la société américaine de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice depuis près d'un an, a déclaré que les bénéfices de base étaient de 177 millions de livres (189 millions de dollars), en baisse par rapport aux 356 millions de livres de la même période de l'année précédente.

Morrisons a déclaré que la baisse reflétait "un certain nombre de facteurs temporaires et transitoires", dont certains devraient s'inverser au cours du quatrième trimestre, et un changement dans la date de clôture de son exercice.

(1 $ = 0,9370 livre)