Les pluies de mousson en Inde devraient être moyennes en août et septembre

L'Inde devrait recevoir une quantité moyenne de pluie en août et septembre, a déclaré le bureau météorologique lundi, soulignant les bons rendements globaux des cultures dans la troisième plus grande économie d'Asie qui compte sur l'agriculture pour stimuler la croissance et générer des emplois.

Le département météorologique indien (IMD) définit les précipitations moyennes, ou normales, comme étant comprises entre 96 % et 104 % d'une moyenne de 89 cm (34 pouces) sur 50 ans pour la saison de quatre mois qui commence en juin.

Mais certains États producteurs de riz dans l'est de l'Inde pourraient recevoir des pluies de mousson inférieures à la moyenne, a déclaré Mrutyunjay Mohapatra, directeur général de l'IMD, lors d'une conférence de presse virtuelle.

L'Inde est le premier exportateur mondial de riz, un aliment de base pour l'Asie, et les pluies de mousson déterminent la taille de la récolte de riz du pays.

Une bonne production aiderait l'Inde à maintenir sa position prééminente sur le marché mondial du riz, mais une période prolongée de pluies plus faibles ou irrégulières pourrait affecter la récolte.

Les principales régions rizicoles de l'Inde à l'est - Bihar, Jharkhand et certaines parties des États du Bengale occidental et de l'Uttar Pradesh - ont enregistré un déficit pluviométrique atteignant 48 %. En conséquence, les plantations de riz ont chuté de 13 % jusqu'à présent cette saison.

Les négociants ont déclaré que la prévision de précipitations plus faibles sur l'est de l'Inde pourrait affecter les rendements de la récolte de riz.

Le riz semé en été en Inde représente plus de 85 % de la production annuelle du pays, qui a bondi à un record de 129,66 millions de tonnes au cours de la campagne agricole se terminant en juin 2022.

Dans l'ensemble, les pluies de mousson ont été inférieures de 8 % à la moyenne en juin et supérieures de 17 % à la moyenne en juillet, a déclaré Mohapatra.

Mais les régions de l'est et du nord-est de l'Inde ont reçu des précipitations inférieures de 45 % à la moyenne au cours des deux premiers mois de la saison, les plus faibles depuis 122 ans, a-t-il précisé.

"Les précipitations deviennent progressivement déficitaires sur ces régions", a déclaré Mohapatra.

La mousson, qui représente environ 75 % des précipitations annuelles de l'Inde, est vitale car près de la moitié des terres agricoles du pays ne disposent pas d'irrigation. (Reportage de Rajendra Jadhav et Mayank Bhardwaj ; montage de Mark Heinrich et Susan Fenton)