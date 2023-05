Un groupe de professionnels de l'avortement a déposé lundi une plainte visant à préserver l'accès à la pilule abortive mifépristone, alors que les opposants à l'avortement tentent de l'interdire dans le cadre d'une autre affaire.

Cette plainte, déposée devant le tribunal fédéral de Charlottesville, en Virginie, est similaire à celle déposée à Spokane, dans l'État de Washington, par les procureurs généraux démocrates de 17 États et du district de Columbia en février.

Les deux actions citent la Food and Drug Administration des États-Unis comme défenderesse et demandent des ordonnances judiciaires levant les restrictions fédérales actuelles sur la mifépristone, qui exigent notamment que les pharmacies disposent d'une licence spéciale pour la délivrer.

GenBioPro Inc., qui vend une version générique de la mifépristone, a également intenté une action en justice pour empêcher la FDA de restreindre l'utilisation du médicament.

La mifépristone est le premier des deux médicaments utilisés pour interrompre une grossesse dans les dix premières semaines. Il est utilisé dans plus de la moitié des avortements pratiqués aux États-Unis.

Ces trois actions en justice font suite à un procès intenté l'année dernière par des groupes anti-avortement devant le tribunal fédéral d'Amarillo, au Texas, pour contester l'approbation du médicament par la FDA en 2000. Le 10 avril, le juge de district Matthew Kacsmaryk a suspendu l'autorisation du médicament.

Le même jour, les procureurs généraux ont obtenu du juge Thomas Rice, du district de Spokane, une injonction interdisant à la FDA d'appliquer toute restriction supplémentaire sur la mifépristone dans leurs États.

L'ordonnance de M. Kacsmaryk a été suspendue par la Cour suprême des États-Unis pendant que l'administration Biden fait appel. L'appel doit être entendu la semaine prochaine par un panel de trois juges conservateurs et opposés à l'avortement de la cinquième cour d'appel du circuit des États-Unis.

Les prestataires visés par l'action en justice de lundi - Whole Woman's Health, Blue Mountain Clinic, All Families Healthcare et Trust Women - pratiquent des avortements en Virginie, au Montana et au Kansas, qui ne sont pas couverts par l'injonction.

"Ces établissements et leurs patientes ont besoin de clarté quant à la poursuite de la fourniture de mifépristone", indique l'action en justice. Ils ont déclaré que les deux ordonnances du tribunal de district avaient créé "une incertitude quotidienne, d'une semaine à l'autre" quant à l'utilisation du médicament.

La FDA s'est refusée à tout commentaire. Les avocats des plaignants anti-avortement dans le procès du Texas n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.