L’AEX prend 0,61% dans une semaine marquée par un regain d’intérêt pour les valeurs technologiques. Les semi-conducteurs reprennent des couleurs à l’image d’ASM International N.V. (+6,27%), de Be Semiconductor Industries N.V. (+4,64%) et d’ASML Holding N.V. (+3,64%) qui tirent leur épingle du jeu. L’actualité a été caractérisé par des tensions sur Royal Dutch Shell qui cède 1,89%. Le géant pétrolier va devoir réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 45%, par rapport à 2019, d’ici fin 2030. L’indice de la place d’Amsterdam semble vouloir renouer avec ses plus hauts du mois de mai à 713 points.

L’AEX surperforme toujours le STOXX EUROPE 600 depuis le début de l’année