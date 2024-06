ANKARA, 4 juin (Reuters) - La plus haute juridiction turque a annulé le pouvoir du président de limoger les gouverneurs de la Banque centrale avant la fin de leur mandat, selon une décision publiée au Journal officiel mardi.

À la suite d'un recours déposé par le principal parti d'opposition, le CHP, la Cour constitutionnelle a annulé un décret de 2018 de Recep Tayyip Erdogan, qui autorisait le président à nommer et à révoquer les gouverneurs et les vice-gouverneurs de la Banque centrale.

La question devrait être réglementée par la loi, a déclaré la Cour, ajoutant que sa décision prendrait effet dans 12 mois, laissant au Parlement le temps de légiférer sur le sujet.

Recep Tayyip Erdogan a limogé cinq gouverneurs de la banque au cours des cinq dernières années, portant atteinte à l'indépendance de l'institution, suscitant des craintes quant à son dysfonctionnement et conduisant à des politiques qui ont affaibli la lire et fait grimper l'inflation en flèche.

En février, Recep Tayyip Erdogan a nommé Fatih Karahan, un ancien vice-gouverneur qui a poursuivi un régime agressif de resserrement monétaire qui a commencé par un revirement spectaculaire de la politique en juin de l'année dernière.

Le principal taux directeur a été porté à 50%, contre 8,5% il y a un an, ce qui a suscité un regain d'intérêt de la part des investisseurs étrangers et augmenté la demande intérieure en lires. La Banque centrale s'attend à ce que l'inflation sur un an tombe en dessous de 40% d'ici à la fin de l'année, contre 75% le mois dernier.

Fatih Karahan a réaffirmé mardi que la banque continuerait de mener une politique stricte jusqu'à ce que l'inflation diminue et atteigne ses objectifs. (Reportage Huseyin Hayatsever et Ece Toksabay, avec la contribution de Nevzat Devranoglu ; Version française Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)