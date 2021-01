2021 commence dans le vert 04/01/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 04/01/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 04/01/2021 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5550 PTS/ 5625 PTS

En l'absence de nombreux opérateurs pour les fêtes et dans des volumes particulièrement réduits (906 millions d'échangés sur les principales composantes de la cote), la bourse de Paris a subi quelques prises de bénéfices jeudi dernier pour la dernière séance de 2020, clôturant en baisse de 0.86% à 5551 points.



Hésitants en début de journée, les indices américains ont, quant à eux, très vite repris de la hauteur pour inscrire de nouveaux records historiques. Le Dow Jones a gagné 0.65% à 30606 points, le S&P500 s'est adjugé 0.64% à 3756 points et le Nasdaq100 0.33%.



Aujourd'hui, dans l'attente des indices PMI manufacturiers en zone euro, le CAC40 devrait débuter l'année, en hausse de 0.8%, malgré le repli de Tokyo (-0.68%), alors que la flambée des contaminations pourrait conduire à un nouvel état d'urgence dans la capitale.



Graphiquement, après ses records de la semaine dernière, le marché parisien amorce un mouvement de consolidation. Seul l'enfoncement des 5550 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5520/5480 points. L'équipe Zonebourse vous présente tous ses vœux pour 2021!

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.